Las plataformas digitales del cuadro bullanguero compartieron imágenes del plantel azul, con recomendaciones para celebrar el 18 de septiembre.

Universidad de Chile también se empapó con el ambiente de las Fiestas Patrias, por lo que publicó un particular video en sus plataformas digitales para sus hinchas.

Con jugadores y jugadoras de sus planteles, los azules publicaron un divertido video, donde juegan con distintas situaciones que pasan en estos días, pero también llamando al cuidado.

Fue el venezolano Bianneider Tamayo quien da la bienvenida a la fiesta bullanguera del 18, pasado por el capitán Marcelo Díaz jugando al emboque y hasta un huaso Igor Lichnovsky.

ver también U de Chile volvió temprano a los entrenamientos en plenas Fiestas Patrias

Los jugadores de la U celebran el 18 de septiembre

Universidad de Chile se sumó a las celebraciones de Fiestas Patrias, con un video que sorprendió a los hinchas con los jugadores como protagonistas en varias situaciones.

“La Guía definitiva para celebrar un buen Dieciocho”, fue el foco de las imágenes con tips y recomendaciones de parte del plantel masculino y femenino, para todos los hinchas azules.

Todo esto, también, con un llamado a cuidarse, pasar las llaves y vivir en familia este momento de celebraciones, incluso con un chascarro al final del video que sacó risas.

Mira el video: