La autoridad y la productora pidieron modificar el duelo de la U ante Ñublense del 9 de octubre, por medidas de seguridad.

Universidad de Chile volvió a los entrenamientos, esta vez con la llave de octavos de final de la Copa Chile 2026 ante Everton en la mira, donde jugarán el jueves 24 y domingo 27 de septiembre.

Pero hay una importante novedad para cuando regrese a la competencia en la Liga de Primera 2026, porque sufrirá un cambio de programación y hasta de estadio, obligándola a dejar el Nacional.

Esto será para el compromiso ante Ñublense, por la fecha 24 del torneo, que estaba agendado para el 9 de octubre a las 20.00 horas en Ñuñoa, el que ahora se moverá de día y hasta de escenario.

La banda coreana tiene tres recitales en el Estadio Nacional. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

BTS mueve a la U del Estadio Nacional

Así lo detalló el medio Emisora Bullanguera, quienes confirman que la U finalmente jugará el lunes 12 de octubre, a las 18.00 horas, en el estadio Santa Laura.

En detalle, la decisión tuvo que ver con reuniones que tuvieron con las autoridades por los recitales de la banda surcoreana BTS, 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, que obligó a modificaciones.

“Todo porque los fanáticos de la banda coreana acostumbrar a pernoctar y acampar días antes en el lugar de los recitales, por lo que se tomaron decisiones pensando en evitar problemas”, detallan.

Por lo mismo, el partido de la U pasará al estadio de Unión Española, pero cambiando, además el día, donde destacan que todo este cambio correrá por parte de la productora del evento, DG medios, quienes se harán cargo de toda la gestión.