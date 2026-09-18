Un campeón con la U pide apurar su renovación, para que asuma el mando en el camarín azul, tal como lo está dejando el Chelo Díaz.

Universidad de Chile trabaja en poder cerrar un nuevo contrato con Charles Aránguiz, de manera de poder asegurarlo, al menos, hasta la temporada 2028 como capitán azul.

En ese sentido, el pueblo bullanguero está pidiendo a gritos que la U apure la negociación, porque entienden que será el nuevo capitán de los azules y merece tener asegurada la continuidad.

Así también lo comentó Marcos González en conversación con Redgol, sobre el nuevo líder de la U: “Viéndolo desde afuera y por lo que ha rendido merece sí ó sí la renovación, no tengo ninguna duda”.

Charles Aránguiz será el capitán de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La U debe apurar la renovación de Aránguiz

Charles Aránguiz será el nuevo emblema de Universidad de Chile, una vez que Marcelo Díaz concrete su retiro al final de la temporada, por lo que los azules piden una pronta renovación.

Si bien tiene avanzado todo con la dirigencia de Azul Azul, Marcos González asegura que a este tipo de jugadores hay que darles todo, porque será muy importante para lo que viene.

“Están en la misma categoría, jugadores muy difíciles de igualar por todo lo que hicieron en sus carreras, tanto en la U como en el extranjero y son identificados con el club”, explicó.

“Marcelo ya lo anunció, ahora tratar de hacer una bonita despedida, y que ojalá pueda seguir ligado al club, es un jugador muy identificado que puede entregar mucho tanto dentro como fuera de la cancha”, finalizó.