El histórico Marcos González habla de la gran oportunidad de la U para meter presión de verdad a Colo Colo en la pelea por el título.

Universidad de Chile tiene una verdadera prueba de fuego este domingo, cuando le toque recibir a Colo Colo en el Superclásico 200 por la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

Los azules están 10 puntos abajo que los albos en la tabla de posiciones, por lo que entienden que es la gran opción que tienen para descontar unidades por cuenta propia, cuando se juega la fecha 20 del torneo.

Si bien todavía no se bajan del objetivo de pelear el título hasta el final, esta será la gran misión para demostrar que verdaderamente van tras esa meta en el fútbol chileno.

La U viene con racha de triunfos en la segunda rueda. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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La U quiere farmear aura en el Superclásico

Así también lo hace saber un histórico de Universidad de Chile en conversación con Redgol, donde Marcos González confirma que un triunfo azul ante Colo Colo cambia todo.

Es la última esperanza que ven los azules para hacer tambalear a los albos en la cima, donde necesitan con urgencia los tres puntos para seguir en competencia hasta el final del torneo.

“No sé si está difícil, es un clásico, el resultado la idea es que sea para la U para que se encienda el campeonato, porque si se da cambia completamente el torneo”, explicó el campeón con la U en la Copa Sudamericana 2011.

Colo Colo lidera la tabla de posiciones con 46 puntos, mientras que el escolta es Universidad de Chile con 36 unidades, mientras que luego los sigue Universidad Católica con 30, pero con un partido menos.

Revisa la tabla de posiciones: