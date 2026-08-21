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Fútbol Chileno

Bichi Borghi cuenta que U. de Chile puede vender a Agustín Arce: “A Europa”

A Claudio Borghi le llegó la información que el volante Agustín Arce puede dejar Universidad de Chile para emigrar a Europa, igual que Lucas Assadi.

Por Felipe Escobillana

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Agustín Arce puede partir de U de Chile
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAgustín Arce puede partir de U de Chile

Universidad de Chile se convulsionó en las últimas horas por la posible partida de Lucas Assadi al fútbol de Suecia, para jugar en el AIK, elenco que marcha cuarto en esa liga.

Claro que no sería el único titular que dejaría el cuadro azul. Con el libro de pases de Europa abierto por 10 días más, los clubes continúan buscando jugadores y habría interés en Agustín Arce.

Quien señaló la noticia fue Claudio Borghi. En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, manifestó que su destino estaría en el Viejo Continente gracias a su buen rendimiento desde la llegada de Gago.

Me dijeron que hay mucho interés por Arce, de un club europeo”, sostuvo en una noticia que no dejó a nadie indiferente, ya que los azules se pueden debilitar mucho.

Arce es una de las figuras de la U de Gago

Arce es una de las figuras de la U de Gago

Marcelo Díaz, el periodista que cubre la actualidad del Bulla, complementó la información entregada por el Bichi asegurando que por ahora “no hay nada oficial”.

El despegue de Arce con Gago

Agustín Arce regresó de un préstamo a Deportes Limache esta temporada y no fue considerado en la era de Francisco Meneghini en el inicio de año. No jugó ningún minuto.

Tras su salida, empezó a tomar protagonismo y ha sido titular en 16 encuentros de Universidad de Chile. Con Gago se transformó en pieza clave del mediocampo y en uno de los goleadores del equipo.

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Nueve anotaciones lleva esta temporada, un número muy interesante que despertó el interés por un jugador que a los 21 años pretende dar un gran salto en su carrera.

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