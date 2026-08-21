Claudio Borghi analizó lo que son las subidas del lateral de Universidad de Chile, las que son muy difíciles de controlar para los rivales.

La pizarra táctica que enfrentará a Universidad de Chile y Colo Colo en el Superclásico es algo que los entrenadores Fernando Gago y Fernando Ortiz están estudiando a full estos días.

En TNT Sports analizaron lo que será el juego ofensivo de Universidad de Chile, destacando que las variantes del Bulla son muchísimas lo que debe preocupar a Colo Colo.

“A la U cuando le cubrieron las bandas le costó hasta que volvió Charles Mariano, que tiene el pase entre líneas por el centro, entonces no es solo una forma de ataque, sino varias”, destacó Johnny Herrera. “Y con Assadi estás a otro ritmo, otra velocidad, que gana partidos”, agregó.

Ahí fue cuando Claudio Borghi fue enfático en nombrar a un jugador de los azules: Marcelo Morales. “Esto es demoledor. Si bien la pasada de Morales no es novedad, no lo sigue nadie”, detalló por el lateral izquierdo. “Pasa como tren”, dijo Johnny.

Marcelo Morales es un agente ofensivo importante en la U de Chile

La U es un equipo “más ofensivo que Colo Colo”

En tanto Juvenal Olmos piensa que “la U saca ventaja con Morales y Hormazábal por las bandas, tienen mejores laterales que Colo Colo ofensivamente”, aclarando que por lo mismo “son tan importantes, que Colo Colo debe tener jugadores asignado para el retroceso, ya sean Rojas y Ulloa o el mediocampo”.

Ahí fue donde el Bichi Borghi hace hincapié en lo desprotegida que puede quedar la U. “Hay que sacar cuentas, cuando tienes dos buenos laterales en línea de 3 es bueno que pasen. Con línea de 4 ya quedas mano a mano“, establece.

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Gonzalo Jara aporta su visión en este “mano a mano” al que se refiere Borghi. “Ahí se mete Barrera, queda como líbero, pero pierdes que se mete más atrás”, detalla.

El campeón de América piensa que eso puede dejar espacio para que Colo Colo encare. “Debe tomar a Hernández y Correa más adelante, porque si no se te meten debajo del arco”, indicó como una forma de decir que es peligroso para la U.