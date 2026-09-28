Molestia en U de Chile con Gabriel Castellón: “Falla en el gol y se pierde el horizonte”

El arquero de la U no tuvo una buena salida en el empate de Everton que significó un gran sufrimiento para los azules.

Universidad de Chile clasificó a los cuartos de final de Copa Chile al ganarle la llave a Everton por 2-1, la que quedará en la historia tras culminarse en Santiago el partido de ida que comenzó en Viña del Mar.

Los azules fueron superiores en el segundo duelo en la primera parte, donde debieron sacar más ventaja. Luego se sufrió bastante sobre el final por culpa del empate Oro y Cielo, en el que se culpa a Gabriel Castellón.

El meta fue anticipado por Nicolás Montiel en el área chica, marcando de cabeza. Históricos azules piensan que Castellón fue el culpable del sufrimiento acontecido en Ñuñoa.

“Después de tener un primer tiempo bueno, aparece en el segundo tiempo un error de Castellón, al no salir a achicar. Falla y ahí se pierde el horizonte”, detalla Manuel Ibarra en charla con RedGol.

Castellón fue responsable en el gol de Everton

La U depende de los jugadores de experiencia

Agrega Caté Ibarra que “la U no tuvo salida clara, Everton nos tuvo metido en un cuarto de cancha“, lo que derivó en que se ganara de manera muy justa.

Además indica que “recalcar que los jugadores de mayor jerarquía son lo de mayor edad, como Vargas, Aránguiz, Zaldivia. Tienen un alto nivel”.

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Señala que “eso no necesariamente tiene que ser así. Deberían tener más experiencia, no mayor jerarquía. Falta cerrar los partidos antes de tiempo”.

En tanto Héctor Hoffens no quedó contento con el juego del equipo. “La U está acostumbrada a sufrir, Gago no sé lo que busca. Por suerte se clasificó en una Copa Chile mediocre”.