El golero de Cabo Verde se confesó sobre su futuro y, de paso, reclamó por la privacidad y el sitial de famoso tras el pasado Mundial.

Vozinha no tuvo una buena actuación jugando por Cabo Verde, donde se comió un grosero y viral gol en la Copa Africana de Naciones. Fue ahí que el meta alzó la voz y habló de su soñado año 2026 tras el Mundial.

En relación a Colo Colo, el golero dijo que estampó la firma porque “fue el club que mostró más interés. No tuve ofertas desde Estados Unidos y hubo algún contacto con Arabia Saudita, pero nada concreto”.

Fue ahí que se le preguntó por su futuro a corto plazo, considerando que debe disputar la mitad de minutos oficiales del Cacique para renovar contrato a fin de año. “Espero jugar en la Copa Libertadores pronto”, confesó al medio inglés The Observer.

Vozinha reclama por su vida privada

Vozinha dio una extensa entrevista en relación a su sitial de famoso tras el Mundial 2026 con Cabo Verde. El portero de Colo Colo dijo sentirse incómodo tras perder la tranquilidad de su vida antes de la Copa del Mundo.

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“Muchas personas quieren ser famosos y tener un perfil público, pero solo ven el lado positivo de las cosas. Si te soy honesto, si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la vida que tenía antes, elegiría la anterior”, dijo.

Al respecto, el meta de Colo Colo se quejó públicamente diciendo que “perdí mi paz y mi tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos de la que estaba acostumbrado”.

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“Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere una foto conmigo o un autógrafo. O peor, me están grabando. Eso es lo que más cambió en mi vida y no creo que pueda hacer mucho al respecto”, cerró.