Tras años jugando en el puerto y a poco de haberse retirado, recordado jugador reveló su lucha fuera de las canchas.

Impactante entrevista fue la que dio un recordado portero de Santiago Wanderers. Se trata de Mauricio Viana, quien a sus 37 años confesó sus problemas con el alcohol mientras fue jugador.

El portero que militó por años en el puerto habló con el podcast Cooling Break. Ahí dijo sin tapujos que “fui 20 años alcohólico… 20 años todos los fines de semana tratando de borrar para poder reiniciar el lunes. Esto le pasa a la mayoría de los futbolista”.

“La gente juzgaba esa parte de mí, pero yo decía ‘no tengo otra salida, porque si no reseteo, el lunes no puedo comenzar a entrenar, no puedo venir con más fuerza para aguantar otra semana’. Y así 20 años de carrera”, relató.

El mea culpa de Viana y su alcoholismo

Mauricio Viana agradeció tener la oportunidad de hablar estos temas, relatando sus duros años en el fútbol chileno luchando contra el alcoholismo. El portero wanderino fue claro en su mensaje para las futuras generaciones.

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“No tuve las herramientas, los profesores que tenía en ese tiempo no estaban preparados. Nadie estaba preparado”, explicó, dejando en claro que hoy es fundamental el acompañamiento con los jóvenes.

Según su relato, el portero contó que “en mi mente no tenía otra salida de escape, porque si no reseteaba, el lunes no podía comenzar a entrenar. Y el lunes no iba con fuerzas para aguantar otra semana y después otra semana”.

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El portero colgó los guantes en 2024 defendiendo a Trasandino. Previo a eso pasó por Santiago Wanderers, Deportes Puerto Montt, Jaguares de Chiapas y Sporting Cristal.