No se vio en TV: hijo de un histórico de Wanderers le hace un “Pato Yáñez” a todo Cobreloa

Luego de ser expulsado, jugador caturro estalló ante los insultos loínos desde la tribuna. Reaccionó con un viral gesto obsceno.

Santiago Wanderers dejó escapar una gran oportunidad de encaminar el título y ascenso al fútbol grande. Los caturros cayeron el polémico partido ante Cobreloa, quien tras el 1-0 es el nuevo líder de la Primera B.

Los de Valparaíso tuvieron a Dylan Portilla y Martín Villarroel expulsados en el primer tiempo, lo que dolió aún más cuando dejaron escapar el empate cuando se acababa el duelo. Justamente, uno de los que vio la tarjeta roja tuvo su polémica aparte.

En video publicado por el medio Portal Naranja, el hijo de Moisés Villarroel aparece dejando la cancha de Calama entre insultos. Ahí se dio vuelta y respondió con gesto obscenso a la hinchada de Cobreloa, en viral registro.

La reacción que traerá coletazos en Wanderers

Martín Villarroel aparece en el video haciendo un efusivo “Pato Yáñez” al público de Cobreloa, en registro que sacó ronchas en la interna loína. El jugador duró 45 minutos en cancha, luego de ser expulsado por doble amarilla en la derrota 1-0 de Wanderers.

La imagen causó doble polémica, considerando que el hijo de Moisés Villarroel jugó precisamente en los loínos, en el año 2023. Ahora el Tribunal de Disciplina deberá determinar una sanción de oficio, tal como lo hizo con Javier Correa por un gesto obsceno reciente.

Tras perder la cima de Primera B, el DT Francisco Palladino fue autocrítico en Wanderers diciendo que “estuvimos muy por debajo de las expectativas que teníamos para este partido. Creo que también la situación de tener dos hombres menos es responsabilidad nuestra y, a partir de ello, el partido se hizo muy cuesta arriba”.

Villarroel tuvo un polémico partido en el norte./Photosport

“Lógicamente el resultado no lo esperábamos. Es una de las posibilidades de venir a Calama y tener un resultado adverso, no obstante, creíamos que en la previa teníamos argumentos para poder llevarnos algo de aquí”, cerró.