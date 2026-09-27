La U y Everton se enfrentan este domingo por la revancha de octavos de Copa Chile.

La llave entre Universidad de Chile y Everton tendrá su definición este domingo, en una jornada que comenzará con los minutos pendientes del partido de ida y continuará con el esperado encuentro de revancha.

Los equipos se volverán a encontrar en el Estadio Nacional, donde buscarán quedarse con uno de los boletos a los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

El partido será en el Estadio Nacional, con la U ejerciendo la localía.

U. de Chile vs. Everton: hora y dónde ver EN VIVO Copa Chile

El partido de vuelta entre Universidad de Chile y Everton está programado para este domingo 27 de septiembre, desde las 17:30 horas. en el Estadio Nacional.

Una particularidad de esta jornada es que ambos equipos primero deberán completar los minutos restantes de la ida, que se reanudará a las 14:45 horas desde el minuto 82.

Una vez finalizado ese compromiso, los jugadores se retirarán a camarines antes de disputar la revancha.

La revancha de los octavos de final de la Copa Chile tendrá transmisión por TNT Sports Premium, también estará disponible la opción de streaming mediante TNT Sports en HBO Max.

ver también Confirmado: U de Chile y Everton jugarán los minutos pendientes en Copa Chile

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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ZAPPING: 99 (HD)

¿Cómo llegan a la revancha?

El partido de ida quedó inconcluso cuando Universidad de Chile ganaba 1-0 y apenas restaban los últimos minutos del encuentro.

El duelo fue suspendido en el minuto 82 por los incidentesregistrados en el Estadio Sausalito. Ahora, ambos equipos deberán completar primero ese compromiso para posteriormente afrontar la revancha que definirá al clasificado a cuartos de final.

Además, el partido de vuelta tendrá medidas especiales de seguridad. La autoridad determinó, entre otras disposiciones, restricciones para algunos hinchas y la prohibición de público visitante.

En resumen…