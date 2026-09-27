Tres jugadores del Decano que jugaron ante los Merengues concedieron una entrevista donde revelaron un breve diálogo de Florentino Pérez con el goleador Christian Silva.

Santiago Wanderers ya dejó atrás la derrota ante el Real Madrid por la Copa Intercontinental, pero aquel viaje a la capital de España y esa aventura en el mítico estadio Santiago Bernabéu les quedará para siempre. Tanto a los miembros del plantel como al staff técnico.

Por eso mismo, todavía es tema para ellos. Tres jugadores importantes del equipo dirigido por Felipe Salinas le concedieron una entrevista al streamer Matías Quijada, más conocido como @Matikingcl. Uno fue Cristopher Valenzuela, defensor central que brilló en el campeón de América Sub 20.

Otro invitado al programa Entre Kings fue Lucas Avendaño, prometedor mediocampista surgido en las inferiores verdes. Y también acudió a la cita el delantero Christian Silva, quien reconoció ser el más pelusón del plantel. “Era desordenado”, afirmó el atacante.

Christian Silva le anotó así a Real Madrid en el Bernabéu. (AFP7/Photosport).

Su compañero estuvo atento a esa autocrítica. “Se ha llevado todos los premiados”, aseguró Valenzuela sobre la conducta de Silva, autor del transitorio empate wanderino en la caída por 3-1 ante los madridistas. Luego de eso, Quijada les preguntó si conocieron a algún famoso en el viaje.

“A Florentino Pérez, hermano”, dijo sin dudar mucho Valenzuela, el recio defensor central que suma ya 20 partidos en el plantel profesional wanderino. Tras eso, se reveló la anécdota.

Cristopher Valenzuela y Denilson San Martín reciben la medalla de subcampeón ante Real Madrid. (AFP7/Photosport).

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Lucas Avendaño fue el jugador de Wanderers que tomó la palabra primero para contar esta anécdota con el presidente del Real Madrid. “Conocimos a Florentino Pérez, hermano”, dijo el centrocampista de 20 años, quien ya tiene 24 encuentros disputados en el profesionalismo.

“Tiene aura el viejo. A este le pegó un guate como les hizo el gol”, prosiguió Avendaño. Y apuntó a Christian Silva, el delantero.

Lucas Avendaño destapó una anécdota de Christian Silva. (Captura YouTube Entrekings).

Aunque Silva descartó que haya sido un paipe. “Ahí me pegó. Jugaste bien, me dijo”, aseguró el atacante de 18 años, que registra 12 partidos en el primer equipo de Wanderers. Por eso mismo, su compañero le auguró un futuro promisorio.

Christian Silva muestra dónde le pegó Florentino Pérez antes de elogiarlo. (Captura YouTube Entrekings).

“Está listo”, lanzó Avendaño. Aunque Silva lo dejó como una expresión de deseo solamente. “Shh, ojalá”, sentenció el ariete nacido en Casablanca. Por lo pronto, queda seguir en la lucha por el ascenso en la Primera B y pasar la página tras la caída frente a Cobreloa. Y seguir con el progreso que los tres han tenido este 2026.

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