Felipe Salinas fue muy sincero cuando le preguntaron por el enganche de 19 años, destacó su mal genio y destapó varias discusiones entre ambos, aunque también contó el beneplácito de la progenitora de Ponce en esa labor.

Uno de los jugadores más importantes que tuvo el Santiago Wanderers Sub 20 que ganó la Copa Libertadores de la categoría y cayó en la final de la Copa Intercotinental es Cristóbal Ponce. El volante ofensivo suma ya más de 40 partidos en el primer equipo del Decano.

De hecho, cerró su ciclo en el cuadro juvenil con esa derrota ante el Real Madrid en el mítico estadio Santiago Bernabéu. En ese contexto, TNT Sports puso a Ponce y a Felipe Salinas en pantalla durante una entrevista. Y una pregunta de Gonzalo Fierro respecto a “¿cómo se porta?” el jugador motivó una respuesta sincera del DT.

“Se porta bien, es muy profesional Cristóbal. A veces su genio tengo que bajarlo. él sabe que hemos tenido algunas discusiones en algún momento”, aseguró el otrora defensor central sobre el futbolista que el 24 de noviembre cumplirá 20 años.

Cristóbal Ponce enfrenta la marca de Liberto Navascues en la final de la Copa Intercontinental. (AFP7/Photosport).

Salinas prosiguió con su relato. “Lo tuve que sacar a los 20 minutos de un partido donde le di instrucciones y no me hizo caso. Él sabe que lo hago para que el vaya creciendo como jugador”, manifestó el Pipe, quien incluso revivió el duelo decisivo de la Libertadores que los Caturros le ganaron a Flamengo mediante los penales.

“En la final de la Libertadores lo saqué y me salió reclamando. Le dije dos o tres cosas”, agregó Felipe Salinas, quien recibió un inesperado apoyo en aquella instancia. Un respaldo de un familiar muy cercano a Ponce: el de su madre, quien le dio la venia al estratego.

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Esa reprimenda a Cristóbal Ponce del entrenador de Wanderers Sub 20 tuvo el beneplácito de su progenitora. “De hecho estaba la mamá justo arriba de la banca. Y me dijo ‘profe, lo felicito, tiene todo mi permiso”, contó Felipe Salinas, siempre en este diálogo con TNT Sports.

Felipe Salinas recibió la medalla de plata de manos de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. (AFP7/Photosport).

“Desde eso él sabe que conmigo está condicionado. Pero es un jugador con mucha personalidad, tiene mucho potencial. Es un líder positivo y ha sido de los pilares fundamentales en este proceso”, sentenció el Pipe Salinas, quien sabe que Ponce ahora está abocado a sus labores en el plantel profesional.

Cristóbal Ponce fue uno de los más sintió la derrota wanderina vs Real Madrid. (AFP7/Photosport).

Por lo pronto, el primer equipo del Decano debe afinar detalles para visitar a Cobreloa en Calama en un duelo que suena como una final por el título de la Primera B. Aquel partido se disputará el sábado 26 de septiembre a contar de las 15 horas.

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