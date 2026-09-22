Gabriel Mendoza señala que Arturo Vidal es el alma del Cacique, por lo que más allá de su alto sueldo hay que hacer el esfuerzo económico y renovarle contrato.

En Colo Colo se concentran en lo que será el duelo de esta noche en Copa Chile, cuando desde las 20.30 horas enfrenten a Audax Italiano en el duelo de ida de los octavos de final del certamen.

Partido en el que volverá a jugar Arturo Vidal, tras el duelo de suspensión que debió pagar ante Deportes Concepción en el torneo nacional.

Eso sí, la cabeza del King en los albos no está puesta solamente en lo deportivo. Sabido es que le hace ruido que aún no se toque con la dirigencia el tema de su renovación de contrato.

Quien habló del tema es Gabriel Mendoza. En charla con Redgol, sostiene que se debe evaluar la importancia que tiene en el actual plantel. “Creo que Arturo es el máximo referente de Chile y de Colo Colo, es uno de los grandes líderes”, destaca.

Vidal no sabe lo que pasará con su futuro en Colo Colo

“Yo pido que se renueve a Arturo Vidal”

Para el Coca, ese asunto debe ser fundamental a la hora de analizar un nuevo contrato. “No hay que desmerecer lo que ha hecho, pero eso lo tendrá que ver la dirigencia”, manifiesta.

De todas formas, su mirada es la de un hinchas más de Colo Colo. Y ahí no tiene dudas. “Yo pido que se renueve a Arturo, pero viendo las condiciones económicas”, expresa el ex lateral de los albos.

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Sabe eso sí que no será fácil la negociación entre ambas partes. “Uno no se puede meter en los bolsillos de nadie, pero por lo que he escuchado parece que son hartas lucas”, sostiene.

“Tiene que ser el sueldo top de Chile, pero a lo mejor no a nivel europeo o brasileño. Sí, hay que renovar a Arturo, a todas luces“, es la conclusión al cierre.