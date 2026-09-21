El arquero nacido en Melipilla será titular frente a los Tanos, algo que el mismo Fernando Ortiz confirmó ante una ola de bajas por las fechas FIFA. Revisa una alineación que tiene varias sorpresas y hasta un dúo de ataque argentino.

Es un hecho que Eduardo Villanueva será el arquero de Colo Colo en el juego de ida frente al Audax Italiano en los octavos de final de la Copa Chile. Lo confirmó el DT Fernando Ortiz, quien le dará una oportuidad al golero oriundo de Melipilla ante las ausencias en la portería.

Vozinha fue citado a la selección de Cabo Verde, mientras Gabriel Maureira está lesionado y apunta a perderse toda la serie ante los Tanos. Por su parte, Fernando de Paul todavía no está apto de sumar minutos de competencia. Por eso será Villanueva quien defienda el arco de los albos.

Pero habrá varias sorpresas más en esta alineación, pues el Cacique resultó muy golpeado por el virus FIFA. Fueron 11 los jugadores convocados a la selección chilena adulta, Sub 20, Sub 17, además de la inclusión del portero africano en el cuadro caboverdiano. En total, 12 bajas.

Eduardo Villanueva tendrá una oportunidad que ha esperado mucho tiempo. (Marco Vazquez/Photosport).

Por eso mismo, Ortiz tuvo que darle varias vueltas a la formación antes de ponerle el timbre. Algo que hizo este lunes 21 de septiembre, cuando probó la oncena que dispondrá frente al cuadro de colonia en el césped sintético del estadio Bicentenario de La Florida.

Tweet placeholder

En relación a la defensa que habitualmente es titular, sólo Arturo Vidal comenzará contra los itálicos. El resto será una suerte de zaga de emergencia. Jeyson Rojas dejará su lugar como carrilero para ser el stopper por el sector derecho, mientras que Erick Wiemberg se hará cargo del costado izquierdo.

Arturo Vidal será titular frente a los Tanos en La Florida. (Eduardo Fortes/Photosport).

ver también Fernando Ortiz habla de su arquero titular para cerrar el año en Colo Colo: “Voy a rotar en los trabajos”

Villanueva y 10 más: la alineación de Colo Colo para visitar al Audax en la Copa Chile

Además de Eduardo Villanueva, Colo Colo tendrá varias novedades en la oncena para visitar al Audax Italiano. Es obligatorio que haya dos jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 2005 en la cancha. Entre ambos deben sumar 130 minutos, otro punto que Ortiz debe considerar en el armado del equipo.

Por eso mismo, el zurdo Francisco Marchant será titular como carrilero por el costado izquierdo. Sí, la misma posición que desempeñó en el empate que el Cacique rescató frente a Deportes Concepción. Y también habrá un doble “9” argentino.

Francisco Marchant recibe el abrazo de Víctor Felipe Méndez, citado a la selección chilena para los tres amistosos en esta fecha FIFA. (Pepe Alvujar/Photosport).

Así las cosas, Colo Colo alineará a Eduardo Villanueva en la portería; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en la zaga; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Francisco Marchant en el mediocampo; Lautaro Pastrán como enganche; Maximiliano Romero y Javier Correa como los atacantes.

ver también “Una gran carta”: Gabriel Mendoza le pide a Colo Colo apurar renovación de Fernando Ortiz

¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano en la Copa Chile?

Audax Italiano recibirá a Colo Colo en la ida de los octavos de final de la Copa Chile este martes 22 de septiembre a contar de las 20:30 horas en el estadio Municipal de La Florida. Y la revancha se disputará el viernes 25 de este mes a las 20 horas en el Estadio Nacional.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo lidera la tabla de la Liga de Primera 2026 al cabo de 23 partidos. Suma 54 puntos, 12 unidades más que sus más cercanos perseguidores: Universidad Católica y Universidad de Chile.