El Tano habló de la dura disputa que tendrán Vozinha, Gabriel Maureira y Fernando de Paul en la portería del Cacique.

Colo Colo disputa una apretada serie de Copa Chile ante Audax Italiano, la cual tendrá que afrontar con una serie de bajas, debido al gran número de jugadores citados a las diferentes selecciones con las que cuenta.

La gran sorpresa en la formación titular del Cacique ante los itálicos será la presencia del arquero Eduardo Villanueva, quien fue el escogido por Fernando Ortiz para el choque con los verdes.

Sin embargo, el formado en el Monumental no será el elegido por el Tano para defender la puerta alba por el resto de temporada que queda, ya que deberá optar por Vozinha, Gabriel Maureira o Fernando de Paul.

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Tano Ortiz no elige a su arquero titular en Colo Colo

El Tano fue consultado este lunes en conferencia de prensa acerca del meta que vislumbra como estelar de aquí a fin de año, situación que aún no tiene resuelta, según sus propias palabras.

“Es la primera experiencia que tengo ante la posibilidad de elegir a tres arqueros que están en buen momento personal. Tendré que rotar en los trabajos. El que yo considere que esté mejor va a atajar“, explicó.

Fernando de Paul se recuperó de su lesión y está listo para jugar. Foto: Andres Pina/Photosport

“Priorizo la competencia a la hora de tomar una decisión sobre quién juegue. Sí voy a tener ese problema, rotar en los trabajos para verlos a todos, pero a la vez está el trabajo del preparador de arqueros, que pasa a diario el reporte de cada jugador en el momento que trabaja”, agregó.

Por último, sentenció que no escuchará presiones mediáticas para poner a uno u otro meta: “el que esté mejor va a jugar, así de simple… según yo lo considere”.

Finalizada la fecha FIFA se viene una dura pelea por el arco de Colo Colo entre Vozinha, Gabriel Maureira y Fernando de Paul.

En síntesis

Eduardo Villanueva será el arquero titular de Colo Colo frente a Audax Italiano.

será el arquero titular de Colo Colo frente a Audax Italiano. Fernando Ortiz aún no decide quién será el portero estelar del equipo este año.

aún no decide quién será el portero estelar del equipo este año. Vozinha, Maureira y De Paul competirán por la titularidad en el arco de Colo Colo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.