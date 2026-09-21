Fernando Ortiz debe poner a un nuevo portero este martes en la Copa Chile, debido a las ausencias de Gabriel Maureira y Vozinha.

Colo Colo vuelve a salir a la cancha y lo hace en su otro objetivo de la temporada: busca seguir avanzando en la Copa Chile y así apuntar a pelear otro título en el año.

Los albos se miden ante Audax Italiano en los octavos de final, serie que deberá enfrentar con un equipo diezmado, debido a las bajas que presenta por los jugadores que están en las diferentes selecciones en la fecha FIFA.

Una de las novedades en el Cacique estará en el arco, puesto que Fernando Ortiz debe escoger a un “nuevo” portero ante las ausencias de Gabriel Maureira (lesionado) y Vozinha (en Cabo Verde).

ver también La formación llena de sorpresas que trabaja Colo Colo ante Audax Italiano en la Copa Chile

Julio Rodríguez apuesta por el regreso de Fernando de Paul en Colo Colo

Ante las bajas en la puerta el Tano tiene que recurrir al recién recuperado Fernando de Paul o al joven Eduardo Villanueva. Uno de los dos que juegue lo hará con nulo ritmo de competencia.

Para analizar el tema en RedGol llamamos a un especialista, Julio Rodríguez, quien cree que es el Tuto quien debe custodiar la portería de Colo Colo ante los audinos.

“De Paul es el titular del equipo. Espero que haya quedado bien de su lesión, que esté cien por ciento. Y si está así, yo creo que él tendría que jugar, porque es un arquero que le da confianza al técnico, al equipo, que ha tenido buenas temporadas”, dijo Hulk.

Eduardo Villanueva pelea con De Paul por la titularidad en Colo Colo. Foto: Marco Vazquez/Photosport

“De Paul en principio fue el arquero titular de Colo Colo, haciendo buenas presentaciones, y creo que cuenta con la confianza del técnico. Entonces es como… no sé si será darle la oportunidad, sino que devolverle la titularidad”, agregó.

De esta forma, Fernando de Paul suma bonos para jugar este martes, y así, sumarse a la competencia con Gabriel Maureira y Vozinha por ser el portero titular de Colo Colo en el cierre de la temporada.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Audax Italiano en octavos de final de la Copa Chile.

enfrenta a Audax Italiano en octavos de final de la Copa Chile. Fernando Ortiz busca arquero titular tras ausencias de Gabriel Maureira y Vozinha.

busca arquero titular tras ausencias de Gabriel Maureira y Vozinha. Fernando de Paul asoma como opción en el arco tras recuperarse de su lesión.

ver también Caszely desclasifica reunión con Mirko Jozic en emotivo adiós a Colo Colo: “Aprendí muchísimo”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.