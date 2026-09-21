El Romántico Viajero enfrenta a los Ruleteros por los octavos de final del tradicional torneo local.

Universidad de Chile enfrenta a Everton por los octavos de final de Copa Chile. Para el duelo en que los Azules serán locales, ya conocieron la cantidad de hinchas con la que podrán contar.

El Romántico Viajero tiene muy complicadas las opciones de dar la vuelta olímpica en la Liga de Primera ante el muy buen rendimiento de Colo Colo. Por esta razón, en la copa doméstica tiene la posibilidad de luchar por un título en esta irregular temporada 2026.

El nuevo aforo de U. de Chile

Universidad de Chile ha tenido todo un tema con la localía durante la presente campaña. Desde el inicio con desmanes con Audax Italiano, más sanciones e incluso, protestas de los hinchas por los precios de las entradas establecidos por Azul Azul.

Por todo lo anterior, incluso el alcalde de Ñuñoa Sebastián Sichel ha amenazado con impedir los encuentros de los Azules en el Estadio Nacional, pese a que la administración del recinto le pertenece al Instituto Nacional de Deportes (IND).

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Lo cierto es que ahora que viene la llave de Copa Chile ante Everton, Universidad de Chile ya conoció el aforo que tendrá permitido en su encuentro como local ante los de Viña del Mar. De acuerdo a lo que informa Emisora Bullanguera, tendrán una asistencia máxima de 35 mil personas.

El aforo representa una baja considerando que el Estadio Nacional tiene una capacidad para 45 mil personas. Además, la novedad es que habrá público visitante en Ñuñoa. Desde el Romántico Viajero le darán el 5% de las 35 mil entradas a los Ruleteros, lo que significa una presencia de 1.750 viñamarinos.

La U podrá contar con hasta 35 mil hinchas ante Everton. Imagen: Photosport

Universidad de Chile comienza la llave como visita ante Everton en Viña del Mar el jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas. Mientras que el duelo de vuelta será en el Estadio Nacional el domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas.