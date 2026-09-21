El delantero del Cacique confirmó que se casa con María Paula Alvis. Lo anunciaron en fiestas patrias.

Lautaro Pastrán se ha transformado en las sorpresas de Colo Colo este 2026. El delantero llegó sobre el cierre del marcado de fichajes y como un desconocido al Estadio Monumental.

Sin embargo, a punta de buen rendimiento y goles, se ha transformado en pieza fundamental en la campaña del Cacique. Por lo que hoy es inamovible del equipo titular de Fernando Ortiz.

ver también Figura de Colo Colo presiona por su nuevo contrato: “Llegué a semis en la Libertadores y fue una locura”

Un buen pasar dentro de la cancha y donde ha sido fundamental su pareja María Paula Alvis, quien lo ha acompañado en todo momento en su travesía por Chile.

Romance de varias temporadas y que decidió llevar a otro nivel. Por lo mismo, Lautaro Pastrán decidió cambiar de equipo como se dice popularmente y le propuso matrimonio en plenas fiestas patrias.

“Sin saberlo, cumpliste uno de los sueños que desde niña anhelaba vivir. Y no pudo ser más perfecto”, confesó María Paula que no dejó dudas a su decisión. “Sí y mil veces sí”, enfatizó.

“Eres el hombre de mis sueños, el que me hace sentir como una princesa, amada, cuidada y consentida. Gracias por cuidarme con tanto amor, por tenerme paciencia y por hacerme sentir, cada día, que estoy exactamente donde quiero estar”, recalcó junto con varias postales del emotivo momento que vivió la pareja junto con su hijo. Publicación que de inmediato recibió los cientos de me gusta y comentarios en apoyo al importante paso que da la pareja.

La romántica postal que compartió María Paula junto a Lautaro Pastrán

“Que sigan las alegrías mi amor ! Te amo”, agregó Pastrán para un día que difícilmente podría olvidar.

¿Hasta cuándo tiene contrato Lautaro Pastrán en Colo Colo?

El delantero chileno-argentino está en Colo Colo a modo de préstamo. El jugador llegó proveniente de Belgrano de Córdoba a principio de año. Lo que tuvo un costo de 100 mil dólares.

Ahora la maniobra para mantener al jugador en el Estadio Monumental es una compra de un millón de dólares por el 60% de la carta de Pastrán. Tema no menor y que Aníbal Mosa ha recalcado se abordará recién a final de temporada.

“Faltan muchos partidos, pero obviamente me gustaría seguir acá y me encantaría jugar la Copa Libertadores. El año pasado me tocó jugarla con Liga de Quito hasta las semifinales y fue una locura”, avisó Pastrán. Por lo que ahora la tarea será de ByN.