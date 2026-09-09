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Colo Colo

Figura de Colo Colo presiona por su nuevo contrato: “Llegué a semis en la Libertadores y fue una locura”

Lautaro Pastrán, un sorpresivo puntal de ataque en el Cacique, recordó su experiencia copera con Liga de Quito y dejó una expresión de deseo: quiere extender su estadía en Pedrero.

Por Jorge Rubio

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Álvaro Madrid, Javier Correa y Lautaro Pastrán festejan un gol albo ante Audax Italiano.
© Dragomir Yankovic/Photosport.Álvaro Madrid, Javier Correa y Lautaro Pastrán festejan un gol albo ante Audax Italiano.

A pesar de que Colo Colo no ha asegurado el título en la Liga de Primera 2026 sí tiene prácticamente abrochada su participación en la Copa Libertadores del año entrante. En ese contexto, uno de los jugadores que termina su vínculo con los albos dejó de manifiesto un deseo.

La referencia es para Lautaro Pastrán, quien tras superar una lesión en la rodilla que lo tuvo marginado durante poco más de un mes, logró ganarse un lugar en el equipo titular de los albos. Eso sí, el “10” termina su contrato con el Cacique al final de esta campaña.

Pastrán está cedido por Belgrano de Córdoba, aunque la directiva de Blanco y Negro estipuló una opción de compra: está valorada en un millón de dólares a cambio del 60 por ciento del pase del jugador. “Me encantaría jugar Copa Libertadores, es un torneo aparte”, manifestó el chileno-argentino.

Lautaro Pastrán en acción frente a Huachipato en el 0-0 que Colo Colo consiguió en el Ester Roa Rebolledo. (Marco Vázquez/Photosport).

Lautaro Pastrán en acción frente a Huachipato en el 0-0 que Colo Colo consiguió en el Ester Roa Rebolledo. (Marco Vázquez/Photosport).

Eso implica necesariamente que ByN active esa cláusula o bien, negocie otro préstamo. “Llegué a semis el año pasado con Liga de Quito y fue una locura. Aún no hablamos con mi representante ni con el presidente”, reconoció Pastrán, quien en Chile también jugó en Everton de Viña del Mar.

Lautaro Pastrán en la semifinal de la Libertadores, donde LDU perdió ante Palmeiras de Brasil. (William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images).

Lautaro Pastrán en la semifinal de la Libertadores, donde LDU perdió ante Palmeiras de Brasil. (William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images).

“Me gustaría alzar uno o más campeonatos con Colo Colo”, sentenció Pastrán sobre su deseo de continuar en Pedrero. Un tema que está en materia de evaluaciones, pues no es el único jugador en ese mismo contexto. Álvaro Madrid, puntal del mediocampo albo, también está cedido con opción de compra.

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Lautaro Pastrán desea disputar la Copa Libertadores 2027 con Colo Colo

Pastrán sabe perfectamente que Colo Colo debe retenerlo para tener la opción de jugar la Copa Libertadores de 2027. Y dejó claro que la recta final será un desafío constante para motivar a los albos a prolongar su estadía en Pedrero. “Siento que aún puedo dar más todavía”, afirmó el jugador de 24 años.

“Puedo estar mejor físicamente, ser mejor jugador. Pero estoy tranquilo. He demostrado lo que puedo aportar al equipo. Me gustaría seguir acá”, finalizó Pastrán, a quien Fernando Ortiz llama cariñosamente Lauti cuando debe aludir a él.

Lautaro Pastrán celebra uno de los cuatro goles que ha anotado en la Liga de Primera 2026, donde también regaló dos asistencias. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Lautaro Pastrán celebra uno de los cuatro goles que ha anotado en la Liga de Primera 2026, donde también regaló dos asistencias. (Dragomir Yankovic/Photosport).

En lo inmediato, el Tano Ortiz debe afinar detalles para recibir a Deportes Concepción y se espera que Pastrán siga desde el comienzo. Por otro lado, Arturo Vidal no podrá jugar frente al León de Collao pues llegó a su octava tarjeta amarilla. Y quedó automáticamente suspendido.

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