El capitán del Cacique fue muy crítico con el plan de juego que tuvo Huachipato para mantener el 0 en la portería. "No entiendo cómo empatamos este partido", dijo el Rey.

Arturo Vidal hizo un análisis desmenuzado del partido que Colo Colo igualó sin goles ante el Huachipato de Jaime García. Evidentemente puntualizó en el estado de la cancha del Ester Roa Rebolledo, algo que dificultó el juego del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

“En esta cancha estábamos preocupados de que llegara bien la pelota para dar un pase. En las canchas buenas sabemos a quién dársela antes de que llegue”, introdujo el King sobre la calidad del césped penquista. Y prosiguió con su diagnóstico del encuentro.

El “23” añadió que “acá esperábamos que la pelota estuviera tranquila y dábamos el pase. Por eso las jugadas se tardaban un poco más. Pero igual siempre tratamos de acelerar. Intentamos jugar mucho por fuera, por el medio no era muy bueno”.

Así salió Arturo Vidal tras la paridad frente a Huachipato en la fecha 22. (Marco Vazquez/Photosport).

Aunque también reparó en los recursos extremos que utilizó el cuadro Acerero para mantener el cero en la portería defendida por Christian Bravo. “Para que vean también, cuando digo que buscamos por todos lados. Tuvimos muchas ocasiones claras. Pero así es imposible meter un gol”, expresó Vidal.

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“A este le faltaba un guante, está en la línea del arco y no fue un córner. Fue una jugada que se dio así. Eran ocho jugadores dentro del área en una jugada normal. Eso no se trabaja, es un desorden y que no nos hagan un gol como sea. Es como cuando colocan un bus ahí”, lanzó el capitán de los albos.

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Vidal reprocha al Huachipato de Jaime García por su partido vs Colo Colo: “Una pichanga”

Arturo Vidal cree que el equipo de Jaime García debió perder ante Colo Colo por cómo se dio el partido. “Mira, no es normal. Cuenta todos los jugadores que hay en el área. Seis (eran ocho). No es normal, es una pichanga”, aseguró el líbero del puntero de la Liga de Primera.

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“La cancha los ayudó a ellos. Colo Colo siempre mantuvo el orden y estos hueones estaban todos atrás. No entiendo cómo empatamos este partido”, finalizó Vidal sobre su lapidario análisis sobre el cuadro Acerero, que necesitaba sumar puntos para no comprometerse con el descenso directo.

Por lo pronto, el equipo adiestrado por Fernando Ortiz debe afinar detalles para recibir a Deportes Concepción en un partido donde Vidal no podrá estar. El Rey llegó a su octava tarjeta amarilla en el certamen y quedó automáticamente suspendido.

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