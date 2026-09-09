El duelo amistoso entre ambos equipos del Biobío en Nonguén finalizó con un futbolista lila internado y la amenaza de llevar al agresor hasta la Justicia.

Desde la vuelta al profesionalismo de Deportes Concepción que existe una “pica” especial cada vez que se enfrenta a Huachipato. Una escena que no sólo se refleja en el Primer Equipo, también ocurre en divisiones inferiores con graves consecuencias.

El hecho ocurrió el miércoles 2 de septiembre en el complejo deportivo de los lilas en Nonguén, donde hubo un partido “amistoso” ante los acereros en la categoría Proyección Sub 20, el cual acabó en incidentes de marca mayor.

Según reporta Radio Bío Bío, un futbolista de Huachipato, Álvaro Abarzúa, perdió la paciencia luego que su marcador de Concepción, Martín Ramírez, le diera constantes contactos físicos en su espalda en el duelo. En un instante, le propinó un golpe de puño que noqueó al rival.

ver también Concepción y Huachipato se enfrascan en batalla campal tras partido en Copa Chile

Brutal agresión deja triple fractura en Concepción vs. Huachipato

El ataque del acerero derivó en que al jugador lila lo llevaran hasta el hospital para luego intervenirlo quirúrgicamente, pues producto del golpe sufrió una triple fractura en su mandíbula. Ambos clubes se pusieron en contacto con el afectado para ver su evolución.

Sin embargo, el tema pudo escalar a mayores, pues de acuerdo a Sabes Deportes, desde Concepción estudian entablar acciones legales contra el valor de Huachipato, algo que según la emisora no sería tal, por lo que todo quedará dentro de la cancha.

Como anécdota quedará que este encuentro acabó en triunfo por 3-2 de los de Talcahuano, que los dos futbolistas que protagonizaron el incidente recibieron tarjeta roja y que tras el hecho, se pudieron disputar con normalidad los otros amistosos juveniles entre ambos equipos.

En síntesis