El volante chileno ingresó en el complemento y dio una asistencia en la remontada ante Racing Club en la Copa Argentina.

Si bien estamos llegando octubre, recién el volante chileno Carlos Palacios empieza a sumar minutos en Boca Juniors, debido a que las lesiones le han pasado la cuenta en la temporada.

La Joya empieza a ganar confianza de la mano del entrenador Rodolfo Arrauabarrena, y ahora es un jugador clave para el Vasco, ya que ingresa cada vez que el partido está cerrado.

El ex volante ofensivo de Colo Colo jugó este domingo ante Racing Club por la Copa Argentina, y terminó siendo clave, puesto que se anotó con una asistencia en la victoria por 3-2 en los cuartos de final.

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Prensa argentina apoya a Carlos Palacios en Boca

Carlos Palacios ingresó a los 70 minutos por Leonel Flores, y fue vital en el resultado final, debido a que le entregó un pase-gol a la figura de la cancha Enner Valencia, que pudo el 3-2 para los Xeneizes a los 95.

En el sitio partidario Planeta Boca analizaron el cometido del chileno, a quien le pusieron una nota 6 y lo alabaron por su cometido en el tramo final del compromiso.

“Correcto ingreso del chileno. Se hizo cargo de la pelota. No le pesó“, señaló el medio que sigue el día a día de Boca.

El mejor evaluado fue Enner Valencia, que anotó tres goles y se ganó la nota 10: “una noche para guardar toda la vida. Entró e hizo tres goles. Figura absoluta”.

Boca Juniors de la mano de Rodolfo Arrauabarrera está a gran nivel y compite en la liga local, la Copa Argentina y está en semifinales de la Copa Sudamericana.

En síntesis

Carlos Palacios asistió a Enner Valencia a los 95′ para el 3-2 final.

asistió a Enner Valencia a los para el final. Boca Juniors venció 3-2 a Racing Club y avanzó a semifinales de Copa Argentina.

a Racing Club y avanzó a de Copa Argentina. El sitio Planeta Boca calificó a Palacios con nota 6 tras ingresar al minuto 70′.