El Vasco Arruabarrena reveló un sobrenombre para el chileno, a quien trató con cariño, pese al complejo momento en que ingresó ante San Lorenzo.

Carlos Palacios sigue dando que hablar en el fútbol argentino, donde el fin de semana ingresó en el minuto 76 del encuentro en que Boca Juniors venció como visitante por 2-0 a San Lorenzo.

En ese sentido, fue tras el encuentro, que el técnico Rodolfo Arruabarrena explicó parte de su táctica, en un duelo que se jugó bajo un diluvio, cuando se le salió el nuevo apodo para la Joya.

Desde su arribo a Buenos Aires el sobrenombre que le decían en Chile ha estado lejos, por lo mismo ha sido algo clásico de ese país, de manera de agarrarle otro tipo de cariño.

Carlos Palacios entró en un complejo momento con la lluvia. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

ver también La evaluación de Carlos Palacios en la victoria de Boca Juniors sobre San Lorenzo

El Chary Palacios fue apuntado en Boca Juniors

El Vasco Arruabarrena habló tras el partido de lo complejo que fue jugar bajo una lluvia torrencial, justo cuando ingresó Carlos Palacios, a quien llamó como Charly Palacios.

“Ya el partido estaba controlado, con dos goles arriba y tuvimos acciones como para aumentar la ventaja y el campo de juego no nos benefició, estaba cargando al Charly Palacios que cuando entró se puso a llover más y se le complicó”, explicó el DT.

Si bien en su arribo algunos medios lo quisieron bautizar con el “Facha” Palacios, ahora fue el entrenador argentino, con paso en Universidad Católica, quien reveló su apodo.

Mira el compacto del partido: