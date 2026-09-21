A través de su cuenta en Instagram, el ex seleccionado chileno conmovió a todos con su posteo dedicado a su progenitora Blanca Cortez. "Hiciste sacrificios y me acompañaste", recordó.

En la previa a la conmemoración de las Fiestas Patrias en Chile, en Iquique se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de la mamá del ex futbolista Edson Puch, llamada Blanca Cortéz, lo que provocó un sentido reconocimiento de la localidad.

Tras acompañar a la familia en las respectivas ceremonias, el campeón de América en 2016 utilizó sus redes sociales para escribir un sentido mensaje despidiéndose de su progenitora, a quien recordó como pieza clave en su carrera.

“Si llegué a ser futbolista profesional fue en gran parte gracias a ti. Fuiste el pilar fundamental de mi carrera. Pero no era solamente mi sueño, también era el tuyo. Hiciste sacrificios y me acompañaste, estuviste detrás de cada paso que fui dando. Lo conseguimos, cumplimos nuestro sueño“, posteó Puch en Instagram.

Además, el otrora atacante agradeció a los hinchas y reveló que “quizás no pueda responder uno por uno, pero cada mensaje y cada gesto significa mucho para mí y para mi familia. Gracias de corazón por acompañarnos y por tanto cariño hacia mi mamá”.

El triste adiós de Edson Puch a su madre

La noticia golpea al oriundo de Colchane poco más de dos meses después de anunciar su retiro como futbolista, el pasado 9 de julio a sus 40 años tras no poder recuperarse de las lesiones que arrastraba durante la presente temporada.

“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, de haber jugado con el corazón, de haber defendido cada camiseta con orgullo y de nunca dejar de luchar, incluso cuando el camino se puso difícil”, indicó Puch al anunciar esta noticia.

Surgido en las divisiones inferiores de Huachipato, el delantero tuvo pasos por Deportes Iquique, el club de sus amores, Universidad de Chile y Católica en nuestro país, además de estancias en Emiratos Árabes, Argentina, México y Ecuador.

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En síntesis