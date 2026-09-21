Es verdad que no habrá por las próximas dos semanas actividad en Liga de Primera. Sin embargo, en un 2026 cargado de actividad en nuestro balompié, la Copa Chile tendrá protagonismo en los próximos días, de hecho, habrá movimiento sin parar durante los próximos seis días.
Desde este martes 22 de septiembre con duelos en Calama, Santiago y Puerto Montt, hasta el domingo 27 con lances desde Antofagasta a Concepción, se disputarán 15 de los 16 encuentros de los octavos de final, entre ellos los juegos de Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile.
La única serie de Copa Chile que no se completará será la que enfrente a Coquimbo Unido y Cobreloa, pues estos últimos jugarán el sábado 26 su duelo pendiente en Primera B ante Wanderers, por lo que la revancha de este lance se disputará el miércoles 7 de octubre.
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Intenso calendario de partidos en Copa Chile en fecha FIFA
MARTES 22 DE SEPTIEMBRE
- Puerto Montt vs. Ñublense / 18:00 horas / Estadio Chinquihue / TNT Sports Premium – HBO Max
- Cobreloa vs. Coquimbo Unido / 20:30 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama / TNT Sports Premium – HBO Max
- Audax Italiano vs. Colo Colo / 20:30 horas / Estadio Nacional / HBO Max
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
- Curicó Unido vs. Deportes Concepción / 18:00 horas / Estadio Bicentenario La Granja / TNT Sports Premium – HBO Max
- Deportes Iquique vs. Antofagasta / 20:30 horas / Estadio Tierra de Campeones / TNT Sports Premium – HBO Max
- Unión La Calera vs. Universidad Católica / 20:30 horas / Estadio Nicolás Chahuán / HBO Max
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE
- O’Higgins vs. Santa Cruz / 18:00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua / TNT Sports Premium – HBO Max
- Everton vs. Universidad de Chile / 20:30 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar / TNT Sports Premium – HBO Max
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
- Colo Colo vs. Audax Italiano / 20:00 horas / Estadio Nacional / TNT Sports Premium – HBO Max
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
- Ñublense vs. Puerto Montt / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán / TNT Sports Premium – HBO Max
- Universidad Católica vs. Unión La Calera / 20:00 horas / Claro Arena / TNT Sports Premium – HBO Max
DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
- Antofagasta vs. Deportes Iquique / 12:30 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán / TNT Sports Premium – HBO Max
- Deportes Concepción vs. Curicó Unido / 15:00 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa / TNT Sports Premium – HBO Max
- Universidad de Chile vs. Everton / 17:30 horas / Estadio Nacional / TNT Sports Premium – HBO Max
- Santa Cruz vs. O’Higgins / 20:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García / TNT Sports Premium – HBO Max