Una de las promesas del fútbol chileno milita actualmente en Primera B, donde es seguido de cerca por la Roja y los clubes grandes.

Mucha importancia tiene para el cuerpo técnico de Nicolás Córdova la savia nueva que hay en el fútbol chileno. Entienden que para equiparase a las grandes selecciones mundiales, la forma de conseguirlo es con quienes son actualmente juveniles.

En ese contexto es en el que segmentan a futbolistas por el año de nacimiento. Y quienes hoy tienen recién 17 años (año 2009) son estudiados por quienes comandan el fútbol nacional.

Hay dos proyectos de jugadores que valoran mucho, por la continuidad que están mostrando en la Primera B, donde militan: Bayron Barrera, de Iquique, y Lucas López, de Curicó Unido.

El jugador tortero actúa de defensa y alterna titularidades con suplencias, lo que demuestra que poco a poco empieza a ganarse un espacio en la escuadra del Maule.

El caso de Bayron Barrera: seguido por Colo Colo

Bayron Barrera es representado por la agencia Vibra, que pertenece a Fernando Felicevich. Eso le abre las puertas de clubes grandes para poder dar un salto.

Bayron Barrera le anotó a Cobreloa de penal en Calama

Es puntero, por lo que se trata de una posición muy valorada por lo que implica el desequilibrio en el uno contra uno. Por eso incluso sonó como posible refuerzo para Colo Colo a mitad de año.

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Si bien no se concretó, sigue en carpeta del club albo para ficharlo como joven promesa. Eso sí, en la U. de Chile también saben de sus condiciones y hay un seguimiento.

Ha sido titular muchas más veces que López, aunque solamente una vez completó los 90 minutos. Su futuro es esplendoroso, por lo que habrá que seguir sus próximos pasos.