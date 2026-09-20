El zurdo seleccionado chileno formado en el Decano sacó la voz para dejarles un recado a todos los que participaron de esa aventura al Santiago Bernabéu que terminó con una dura derrota, pero un recuerdo imborrable para la vida.

Lucas Cepeda tuvo un hermoso gesto con todos los jugadores de Santiago Wanderers que disputaron la Copa Intercotinental Sub 20 ante el Real Madrid. Mediante la colaboración de Moisés Villarroel, el zurdo seleccionado chileno les envió a cada uno una camiseta del Elche.

Evidentemente, Cepeda soñaba que el Decano venciera a los Merengues. Pero eso no pudo ser: el cuadro madridista se impuso por 3-1 frente al elenco de Valparaíso, que terminó con tres expulsados en un arbitraje por lo menos cuestionable del polaco Damian Sylwestrzak.

Antes de abordar el vuelo rumbo a Norteamérica, donde la selección chilena disputará tres partidos amistosos frente a Canadá, Estados Unidos y México, Cepeda habló con la prensa. Entre los temas que tocó, estuvo el partido disputado en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

Lucas Cepeda le envió un mensaje de aliento al plantel Sub 20 del Decano tras la derrota frente al Real Madrid. (Andrés Piña/Photosport).

“Bien. La verdad que me pone muy orgulloso. A cualquier jugador le gustaría jugar ese tipo de partido, son unos privilegiados. Lastima que no fue un resultado a favor”, aseguró el oriundo de Placilla, quien comenzó su carrera como profesional en el cuadro Caturro.

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El lindo mensaje de Lucas Cepeda a Wanderers tras perder la Intercotinental vs Real Madrid

Lucas Cepeda sabe que en el fútbol hay muchas derrotas duras como la que sufrió Santiago Wanderers ante el Real Madrid en la capital española. Pero también está consciente de que hay vivencias que no se borran nunca de la memoria.

Como esa aventura wanderina en suelo madrileño. “Ganaron una linda experiencia que a cualquier futbolista o ser humano que le gusta el futbol le encantaría: jugar ese tipo de partido”, manifestó el futbolista del Elche, quien dio una asistencia en la caída de su equipo, precisamente frente a los Merengues en La Liga española.

Santiago Wanderers terminó con mucha pena tras la caída ante el Real Madrid. (AFP7/Photosport).

“Espero que lo hayan disfrutado”, marcó también Cepeda para intentar darles un aliento a los pupilos de Felipe Salinas. Todo porque varios de ellos deben seguir adelante con su carrera en un desafío muy importante: conseguir el ascenso a la máxima categoría con el Decano en la Primera B, donde por ahora es líder en solitario.

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Así va Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Santiago Wanderers es el solitario líder de la tabla de posiciones en la Primera B gracias a los 44 puntos que cosechó en 24 partidos. Le saca dos unidades de ventaja a Cobreloa, su próximo rival en la división de plata.