Santiago Wanderers hace historia en el Estadio Bernabéu: Protagoniza récord mundial

El elenco dirigido por Felipe Salinas cayó en la final de la Copa Intercontinental Sub 20, pero logró sumar un hito más que importante en este tipo de definiciones.

Santiago Wanderers luchó hasta el final y estuvo a segundos de lograr la hazaña. El elenco de Felipe Salinas finalmente cayó por 3-1 ante Real Madrid, por lo que se quedó como subcampeón de la Copa Intercontinental Sub 20.

Con goles de Yáñez, Santamaría y Roberto, el cuadro merengue se quedó con la última copa que faltaba en su extensa vitrina. Lo que fue cuestionado por el arbitraje del polaco Damian Sylwestrzak.

ver también Con 3 expulsados y penal de VAR: Real Madrid vence a Santiago Wanderers y se queda con la Copa Intercontinental Sub 20

Pese a ello, en el Real Madrid destacaron la gran labor de Santiago Wanderers y que los tuvo más que complicados por varios pasajes del partido.

“Tienen que estar orgullosos. Hay un grupo de jugadores que tiene el objetivo ahora de ascender y que también va a dejar mucho en el fútbol chileno”, enfatizó Álvaro López, DT del Real Madrid.

El récord que conquistó Santiago Wanderers en el Bernabéu

Pero la visita de Santiago Wanderers además contó con un hito más que especial. Es que el cuadro chileno se sumó a un récord que muy pocos pueden contar.

ver también El furioso reclamo de Santiago Wanderers tras derrota ante Real Madrid: “Difícil contra 12”

El partido entre el elenco de Valparaíso y Real Madrid alcanzó nada menos que una cifra de 52.117 espectadores. Lo que hasta la fecha es el registro más alto para un partido catalogado de juveniles.

Incluso supera con creces las finales anteriores en recintos como el Estadio Maracaná entre Flamengo y Barcelona donde la asistencia fue de 45.656 fanáticos.

Lo que fue celebrado con todo por el elenco madrileño que ganó dentro y fuera de la cancha. Y que además explicó el porqué se cambió de localía y se llevó desde Sudamerica a Europa.

Tweet placeholder

“Historia en el Bernabéu. Se trata de un RÉCORD MUNDIAL de aforo en un partido de juveniles”, destacó El Chiringuito en plena transmisión y que también contó con el aporte de más de tres mil hinchas de Santiago Wanderers que hicieron el esfuerzo para apoyar a su equipo hasta el pitazo final.