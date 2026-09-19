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Polémica

Lionel Messi será pantalla: La pillería de Argentina para bajar sanción a sus jugadores

La selección de Lionel Scaloni puede disminuir el castigo que recibieron cuatro jugadores luego de perder la final ante España.

Por Felipe Pavez Farías

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Messi disputará su último partido por la selección, y ayudará a bajar castigo tras el Mundial
© (Photo by Buda Mendes/Getty Images)Messi disputará su último partido por la selección, y ayudará a bajar castigo tras el Mundial

La selección de Argentina preparara la próxima fecha FIFA en el mes de septiembre y octubre. Lo que significará los últimos partidos de Lionel Messi, quien avisó su segundo retiro. 

Pero a diferencia de lo ocurrido en la Copa Centenario ante Chile, ahora si es definitivo que no vuelve a jugar por la albiceleste.

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El tema es que Messi fue invitado para los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. “Después de una charla con Lionel Scaloni, tomamos la decisión de invitar a nuestro emblema y capitán para que pueda tener una despedida como se lo merece”, recalcó Chiqui Tapia. 

De momento se indica que el único partido que va a disputar Messi será el 6 de octubre ante Benín. Por lo que ese día se realizarán diversos homenajes para cerrar a lo grande su carrera. 

La pillería de la selección de Argentina: así baja los partidos de sanción

Así las cosas, se filtró que este homenaje a Lionel Messi será de pantalla para disminuir la sanción a los cuatro jugadores que fueron castigados en el Mundial por su violenta reacción ante España. 

El Tribunal de Disciplina no tuvo piedad y sancionó a Enzo Fernández, Thiago Almada, Roberto Ayala, Leando Paredes y Nahuel Molina. Pero dicho castigo ejemplar ahora podría ser disminuido con pillería albiceleste. 

Leandro Paredes será beneficiado por la fecha FIFA

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¿Y cómo? Scaloni supo que los partidos de fecha FIFA fueron catalogados como  ‘Amistoso Internacional 1er Nivel’. Por lo que sirven para reducir o cumplir con sanciones. 

De está forma, Enzo Fernández y Thiago Almada quedarán habilitados para volver a jugar ya que recibieron solo un partido. En tanto, Roberto Ayala después de está fecha FIFA podrá volver a sumarse al banco de suplentes ya que por su combo mala leche a Dani Olmos recibió solo tres encuentros. 

Los casos más complejos son Nahuel Molina que recibió siete partidos de sanción y Leandro Paredes con 10 encuentros. Ahora tras la fecha FIFA de septiembre y octubre, quedarán en 4 y 7 encuentros por pagar. Pero en noviembre se pueden sumar más amistoso, y así la cantidad nuevamente disminuida antes de las Eliminatorias. ¡Se las saben por libro! 

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