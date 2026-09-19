Lionel Messi será pantalla: La pillería de Argentina para bajar sanción a sus jugadores

La selección de Lionel Scaloni puede disminuir el castigo que recibieron cuatro jugadores luego de perder la final ante España.

La selección de Argentina preparara la próxima fecha FIFA en el mes de septiembre y octubre. Lo que significará los últimos partidos de Lionel Messi, quien avisó su segundo retiro.

Pero a diferencia de lo ocurrido en la Copa Centenario ante Chile, ahora si es definitivo que no vuelve a jugar por la albiceleste.

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El tema es que Messi fue invitado para los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. “Después de una charla con Lionel Scaloni, tomamos la decisión de invitar a nuestro emblema y capitán para que pueda tener una despedida como se lo merece”, recalcó Chiqui Tapia.

De momento se indica que el único partido que va a disputar Messi será el 6 de octubre ante Benín. Por lo que ese día se realizarán diversos homenajes para cerrar a lo grande su carrera.

La pillería de la selección de Argentina: así baja los partidos de sanción

Así las cosas, se filtró que este homenaje a Lionel Messi será de pantalla para disminuir la sanción a los cuatro jugadores que fueron castigados en el Mundial por su violenta reacción ante España.

El Tribunal de Disciplina no tuvo piedad y sancionó a Enzo Fernández, Thiago Almada, Roberto Ayala, Leando Paredes y Nahuel Molina. Pero dicho castigo ejemplar ahora podría ser disminuido con pillería albiceleste.

Leandro Paredes será beneficiado por la fecha FIFA

¿Y cómo? Scaloni supo que los partidos de fecha FIFA fueron catalogados como ‘Amistoso Internacional 1er Nivel’. Por lo que sirven para reducir o cumplir con sanciones.

De está forma, Enzo Fernández y Thiago Almada quedarán habilitados para volver a jugar ya que recibieron solo un partido. En tanto, Roberto Ayala después de está fecha FIFA podrá volver a sumarse al banco de suplentes ya que por su combo mala leche a Dani Olmos recibió solo tres encuentros.

Los casos más complejos son Nahuel Molina que recibió siete partidos de sanción y Leandro Paredes con 10 encuentros. Ahora tras la fecha FIFA de septiembre y octubre, quedarán en 4 y 7 encuentros por pagar. Pero en noviembre se pueden sumar más amistoso, y así la cantidad nuevamente disminuida antes de las Eliminatorias. ¡Se las saben por libro!