Lionel Messi puso fin a su histórica trayectoria con la Selección Argentina después de más de dos décadas.

Se termina uno de los capítulos más importantes en la historia del fútbol argentino. Lionel Messi decidió retirarse de la Selección Argentina, cerrando una etapa que comenzó hace más de 20 años y que estuvo marcada por derrotas dolorosas, récords y una inolvidable era de títulos.

El capitán comunicó su decisión mediante una carta publicada en su cuenta de Instagram. Así termina su recorrido con la Albiceleste después de 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias.

Messi se despide como campeón del mundo, máximo goleador de Argentina y con cinco títulos.

De caer en finales a tocar el cielo con Argentina

Su historia comenzó en las selecciones juveniles. Tras consagrarse campeón mundial Sub 20 en 2005, ese mismo año tuvo un accidentado estreno con la adulta frente a Hungría, siendo expulsado pocos minutos después de ingresar.

El camino estuvo lejos de ser sencillo. Messi perdió la final de la Copa América 2007, el Mundial de Brasil 2014 y posteriormente las definiciones continentales de 2015 y 2016 frente a Chile.

La última derrota incluso provocó su primera renuncia a la selección. “Ya está, se terminó para mí la Selección”, declaró entonces, aunque meses después decidió regresar.

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Todo cambió definitivamente durante la era de Lionel Scaloni. Argentina conquistó la Copa América 2021 derrotando a Brasil en el Maracaná y posteriormente ganó la Finalissima 2022 frente a Italia.

El momento más esperado llegó en Qatar 2022. Messi lideró a Argentina hasta el título mundial, anotando siete goles y convirtiendo tanto durante el partido como en la definición por penales de la histórica final.

Posteriormente sumó la Copa América 2024, completando cinco títulos considerando también el oro olímpico conseguido en Beijing 2008.

Los impresionantes números de Messi con Argentina

Su última Copa del Mundo llegó en 2026, donde Argentina alcanzó nuevamente la final, aunque cayó ante España.

Messi cierra así su trayectoria internacional con 207 encuentros, 125 goles y 68 asistencias, además de un palmarés compuesto por dos Copas América, un Mundial, una Finalissima y una medalla de oro olímpica.

Después de más de dos décadas, la Albiceleste deberá comenzar una nueva etapa sin el futbolista que marcó una generación completa.

En resumen…