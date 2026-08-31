Por un comunicado en redes, el argentino anuncia su adiós, aunque deja en claro que esto fue decidido tras la final.

Lionel Messi anunció su retiro de la selección de Argentina, luego de perder la final del Mundial 2026 ante la selección de España, que marcó su adiós definitivo del equipo.

Esta vez no fue la selección chilena, cuando tras perder la Copa América Centenario en 2016, también dejó la selección de su país, aunque después pudo regresar.

Ahora fue mediante un comunicado en sus redes sociales, donde la figura mundial toma esta decisión, en una carta que fue escrita tras la final del Mundial, pero que demoró en hacer pública por el fallecimiento de su padre.

Messi se aleja de la selección de Argentina. (Photo by David Ramos/Getty Images)

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La idea de Messi venía dando vuelta

Fue tras el lamentable fallecimiento de su padre que Lionel Messi adelantó las dudas de seguir, por lo que ahora dio el primer paso con la selección de Argentina.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, explicó.

En ese sentido, deja en claro que fue el primer paso de un momento que se viene pensando hace ratos, que es dejar la actividad dentro de la cancha, por lo que pronto habrá novedades.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, finalizó.

Messi disfrutará sus últimos partidos en Inter Miami.

Mira el mensaje de Messi

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

Mira todos los detalles de la carta de Messi: