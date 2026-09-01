El portero asegura que, más allá del mal estado, hay errores propios que han significado importantes derrotas que golpearon al camarín.

Universidad de Chile sigue con los lamentos luego de la derrota por 2-1 ante Universidad de Concepción, en la fecha 21 de la Liga de Primera 2026, que lo alejó definitivamente de la pelea por el título.

Es más, el segundo porrazo consecutivo, sumando al del Superclásico ante Colo Colo, también los marginó del segundo lugar de la tabla de posiciones con miras al Chile 2 a la Copa Libertadores 2027.

Por lo mismo, la crítica apunta fuerte al técnico Fernando Gago y sus últimos movimientos en la U, además que el argentino se excusó por el estado de la cancha en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Algo que fue debatid por uno de sus jugadores, quien asegura que el problema de fondo está en otro punto, que tiene al camarín muy desmotivado por los resultados.

Castellón habla de los errores y autocrítica en la U.

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Castellón llama a una autocrítica en la U: “Cometimos errores”

Fue Gabriel Castellón quien sacó la voz en TNT Sports, quien le quitó culpa a la cancha de Concepción tras una nueva derrota de la U, donde apunta un problema mayor.

“Creo que la cancha no es excusa, hay que ser autocríticos, tenemos que ver cada uno lo que está haciendo”, explicó en primera instancia el portero, que también ha sido criticado.

“Yo personalmente también hacer autocrítica, ver en que estamos fallando, porque creo que cuando ganábamos éramos un equipo que estaba bien junto y alineado y hoy, estamos tomando malas decisiones, que nos están costando perder los partidos“, detalló.

Por lo mismo, revela que el camarín está golpeado: “Ha sido una semana muy difícil, haber perdido el clásico y ahora volver a perder, no nos estábamos acostumbrando a eso, cometimos dos errores, que marcaron la diferencia.

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