El portero presentó problemas físicos y se ausentó en el entrenamiento del jueves, donde se tomará una decisión antes de la U de Conce.

Universidad de Chile busca dar vuelta la página luego del durísimo golpe que significó la derrota por 2-1 en el Superclásico ante Colo Colo, que lo alejó definitivamente de la pelea por el título en la Liga de Primera 2026.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago prepara el choque ante Universidad de Concepción, de manera de volver a encontrar el camino del triunfo que lo mantenga en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Pero en la U las lesiones han sido una constante en cada semana, donde ahora hay un titular que encendió alarmas en el Centro Deportivo Azul: el portero Gabriel Castellón.

Gabriel Castellón puede ser baja ante la U de Conce.

ver también Claudio Bravo es tajante con Castellón en el Superclásico: “Esa duda de que pudiste intervenir mejor”

Castellón a la esper da de los exámenes en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron los detalles de una nueva lesión en el plantel de Universidad de Chile, lo que obligaría a cambios para el partido del domingo ante Universidad de Concepción.

Todo, porque aseguran que el portero Gabriel Castellón está al margen por dolencias físicas, a la espera de los exámenes que determinen la real gravedad de su lesión.

En ese sentido, dejan en claro que el portero “se ausentó de la práctica en el CDA por problemas físicos” por lo que “tuvo que someterse a exámenes médicos”, para conocer más detalles.

Esto podría hacer mover la formación titular en la U, donde Cristopher Toselli se prepara, pese a que no ha disputado ningún partido oficial en la presente temporada.