El ex arquero analizó la jugada del segundo gol de Colo Colo, anotado por Correa, donde ve varias problemas en la situación de partido.

El Superclásico sigue siendo una espinita para los hinchas de Universidad de Chile, luego de caer por 2-1 ante Colo Colo en un duelo disputado el domingo en el Estadio Nacional.

La crítica ha apuntado fuerte contra Fernando Gago, pero también sobre las nulas intervenciones en los tantos del portero Gabriel Castellón, enfatizado en el segundo gol que marcó Javier Correa.

Por lo mismo, fue Claudio Bravo, en su condición de comentarista deportivo, quien analizó esta particular situación de gol y apunta que algo más pudo hacer el meta de los azules.

Gabriel Castellón es apuntado por la crítica tras el Superclásico. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Bravo asegura que Castellón leyó mal la jugada del gol de Correa

Fue en ESPN Chile donde Claudio Bravo analizó la situación de Gabriel Castellón, con la crítica viva de los hinchas de Universidad de Chile sobre su poca reacción en el segundo tanto de Colo Colo en el Superclásico.

“Siempre todas las situaciones son analizables, hasta cuando te convierten de penal. Te deja sensación que puedes actuar de manera mas rápido, de ser mas eficaz, y son situaciones donde puedes ganar un pequeño margen de tiempo si tienes una lectura del jugador”, explicó el eterno capitán de la Roja.

En ese sentido deja en claro una clave del momento del segundo tanto, donde faltó lectura amplia de la jugada, para posicionarse de mejor forma para evitar el gol.

“Correa se perfila para rematar ahí, es un indicador de dónde va el balón, son para analizar, porque si te convierten de esa manera deja esa pequeña duda de que pudiste intervenir de mejor manera”, finalizó.

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