Los detalles de una situación que movió el piso en la interna de la U en pleno Superclásico, que ahora saca ronchas con el correr de las horas.

La derrota en el Superclásico fue un duro golpe en Universidad de Chile, luego de caer por 2-1 ante Colo Colo por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

Pero con el correr de las horas se han ido conociendo detalles que, al menos, movieron el piso en la interna de la U con un desencuentro entre el técnico Fernando Gago y Charles Aránguiz.

Fue el periodista Danilo Díaz, en el programa “La Fecha”, quien destapó la situación que se vivió en pleno Superclásico, cuando el Príncipe dejó la cancha y que luego generó molestia por las declaraciones del entrenador.

“Gago le preguntaba cómo estás, bien, cómo estás, bien. Hasta que en el segundo tiempo le dice cómo estás y la respuesta fue, ‘si me quieres sacar sácame’. En el CDA nos comentan que lo que molesta es que el técnico diga que estaba cansado y pidió el cambio”, explicó.

Charles Aránguiz marcó el tanto de la U en el Superclásico. Foto: Diego Martin/Photosport

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Desde la U explican: “La decisión fue técnica”

Una situación que Redgol pudo indagar en la interna de Universidad de Chile, quienes confirman la situación vivida en la cancha del Estadio Nacional, que llamó la atención con Charles Aránguiz.

“La decisión fue técnica”, nos explicaron en primera instancia, para dejar en claro que “no tenía ninguna lesión o agotamiento para sacarlo”, lo que deja a Gago en una extraña situación por su medida.

Por lo mismo, aseguran que el jugador no estaba cansado en ese momento que se efectuó el cambio en el segundo tiempo, por lo que el ambiente quedó en tensión.

Algo que se suma a movimientos de última hora que realizó el entrenador, ante la ausencia de Lucas Assadi, que confundieron literalmente al plantel y que desenfocó el Superclásico.