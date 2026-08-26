Hugo Droguett, quien jugó muchos años en la U de Chile, asegura que está bien que el club laico haya denunciado a Javier Correa.

Javier Correa fue denunciado por Universidad de Chile luego de su celebración en el Nacional, en el que simula estar realizando un acto amatorio. Algo que los azules señalan fue en alusión a sus hinchas.

Quien señala que estuvo bien que el Bulla haya acusado al delantero que los bailó en el clásico es Hugo Droguett, quien jugó en el equipo laico en el 2005 y 2006.

“Más que llorar o acusarlo en la jerga chilena, las imágenes están claras y para un jugador de su categoría es innecesario”, señaló en charla con Redgol.

De hecho piensa que en Colo Colo hubiesen actuado de la misma forma. “Si fuera al revés hablaríamos lo mismo, sería igual”, manifestó sobre esta acusación.

Correa fue protagonista del Superclásico

Correa debe “asumir las consecuencias”

Agrega Droguett que “Colo Colo ganó bien y no fue un partido violento, no hubo nada para que la gente se llevara cosas a la casa para hacer cosas malas. Por eso fue innecesario lo de Correa”.

Entiende que ahora el Tribunal seguramente volverá a castigarlo, al igual como pasó tras la Copa de la Liga. “Debe asumir las consecuencias. Cada uno sabe lo que hace, si ya estamos todos grandes”, declaró.

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Tampoco piensa que sirva de mucho que salga a ofrecer perdón luego de lo que hizo, porque entiende que eso no tapará lo que realizó en la cancha del Estadio Nacional.

“Después pedir disculpas, cuando hiciste algo que no es bueno, ya no vale la pena. Se deben asumir las consecuencias de manera callada si llega el castigo”, sentenció.