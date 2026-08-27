El Romántico Viajero dio a conocer la indumentaria que los vestirá por el resto de la temporada.

Universidad de Chile vive una semana amarga luego de perder el Superclásico ante Colo Colo. Como para subir el ánimo en el ambiente, presentaron una nueva camiseta.

El Romántico Viajero tiene casi nulas opciones de luchar por el título, ya que quedaron a 13 puntos de distancia de los Albos con 30 unidades en disputa. De esta manera, lo más prudente es concentrarse en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores.

La nueva camiseta de U. de Chile

En medio de la preparación para el próximo encuentro de Universidad de Chile, el club anunció una novedad: el estreno de una nueva camiseta de cara al resto de la temporada 2026. Esta será la tercera indumentaria que utilizará el equipo.

A través de sus redes oficiales, el Bulla presentó la nueva prenda que vestirá al club. Esta es de color rojo, con detalles blancos y con un búho de fondo en la camiseta. Como suele suceder, ha generado comentarios variados. Desde halagos a críticas.

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Esta indumentaria viene a reemplazar a la cuestionada flúor que se usó en la temporada 2025, con la cual jugaron el recordado partido que terminó suspendido contra Independiente. Ahora regresa el rojo, un color más propio de la vestimenta de Universidad de Chile.

“Hay un mismo aliento que nos une y no se apaga. Vive en los lienzos, en las galerías, en cada partido jugado codo a codo con la hinchada. Hoy ese aliento se convierte en símbolo. La nueva 3ª camiseta de Universidad de Chile ya es parte de nuestra historia“, escribieron desde el club.

La nueva indumentaria ya está a la venta de parte del club y Adidas, marca que la confecciona. Tiene un valor de $69.990. Guste o no guste, seguramente terminará siendo un éxito de venta. Se une a la azul y la blanca como las principales prendas de este 2026.