Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Cambio de color: U. de Chile presenta nueva camiseta para este 2026 con especial diseño

El Romántico Viajero dio a conocer la indumentaria que los vestirá por el resto de la temporada.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Universidad de Chile tiene una nueva tercera camiseta.
© PhotosportUniversidad de Chile tiene una nueva tercera camiseta.

Universidad de Chile vive una semana amarga luego de perder el Superclásico ante Colo Colo. Como para subir el ánimo en el ambiente, presentaron una nueva camiseta.

El Romántico Viajero tiene casi nulas opciones de luchar por el título, ya que quedaron a 13 puntos de distancia de los Albos con 30 unidades en disputa. De esta manera, lo más prudente es concentrarse en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores.

La nueva camiseta de U. de Chile

En medio de la preparación para el próximo encuentro de Universidad de Chile, el club anunció una novedad: el estreno de una nueva camiseta de cara al resto de la temporada 2026. Esta será la tercera indumentaria que utilizará el equipo.

A través de sus redes oficiales, el Bulla presentó la nueva prenda que vestirá al club. Esta es de color rojo, con detalles blancos y con un búho de fondo en la camiseta. Como suele suceder, ha generado comentarios variados. Desde halagos a críticas.

La primera promesa de Lucas Assadi en el AIK de Suecia: “Soy muy comprometido con el club”

ver también

La primera promesa de Lucas Assadi en el AIK de Suecia: “Soy muy comprometido con el club”

Esta indumentaria viene a reemplazar a la cuestionada flúor que se usó en la temporada 2025, con la cual jugaron el recordado partido que terminó suspendido contra Independiente. Ahora regresa el rojo, un color más propio de la vestimenta de Universidad de Chile.

Hay un mismo aliento que nos une y no se apaga. Vive en los lienzos, en las galerías, en cada partido jugado codo a codo con la hinchada. Hoy ese aliento se convierte en símbolo. La nueva 3ª camiseta de Universidad de Chile ya es parte de nuestra historia“, escribieron desde el club.

La nueva indumentaria ya está a la venta de parte del club y Adidas, marca que la confecciona. Tiene un valor de $69.990. Guste o no guste, seguramente terminará siendo un éxito de venta. Se une a la azul y la blanca como las principales prendas de este 2026.

Lee también
No se ponga porro: la tarea que Gago debe superar en la U
U de Chile

No se ponga porro: la tarea que Gago debe superar en la U

El mejor pagado: esto le ha costado a la U cada gol de Lucero
U de Chile

El mejor pagado: esto le ha costado a la U cada gol de Lucero

Guarello suelta bomba tras denuncia de la U a Correa: "La amistad con..."
U de Chile

Guarello suelta bomba tras denuncia de la U a Correa: "La amistad con..."

La U sigue en problemas: preocupación por duelo en Conce
U de Chile

La U sigue en problemas: preocupación por duelo en Conce

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo