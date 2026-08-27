Pronósticos Crystal Palace vs Manchester City: los Citizens son favoritos en la fecha 2 de la Premier League

Apuestas y pronósticos de Crystal Palace vs Manchester City, por la Premier League. Analizamos el estado de forma y las mejores cuotas.

Arranca la segunda fecha de la Premier League con un duelo intenso. Revisa los mejores pronósticos de Crystal Palace vs Manchester City.

El encuentro, válido por la jornada 2 de la liga inglesa, se disputará este viernes 28 de agosto en el Selhurst Park. Las Águilas buscarán dar la sorpresa en casa ante los Ciudadanos, que llegan con un nuevo cuerpo técnico y un plantel renovado.

Nuestros picks Pronósticos: Crystal Palace vs Manchester City Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotan: Sí Crystal Palace cumplió este mercado en 10 de sus 19 partidos como local la temporada pasada y cuenta con atacantes capaces de marcar. Además, Manchester City recibió goles en seis de sus últimos diez viajes. bet365 1.70 Pronóstico Resultado final: Empate Manchester City dejó dudas en su estreno, mientras Crystal Palace se fortalece en Selhurst Park. Además, las Águilas empataron casi la mitad de sus partidos locales la temporada pasada. bet365 4.00 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Crystal Palace vs Manchester City

Crystal Palace acumula ocho partidos sin ganar en la Premier League (3 empates, 5 derrotas).

acumula ocho partidos sin ganar en la (3 empates, 5 derrotas). Sin embargo, el equipo londinense solo ha perdido uno de sus últimos seis partidos de liga como local en Selhurst Park .

. Manchester City solo ha ganado cuatro de sus diez partidos de visita en la Premier League durante 2026, concediendo goles en seis de esos encuentros.

solo ha ganado cuatro de sus diez partidos de visita en la Premier League durante 2026, concediendo goles en seis de esos encuentros. En la primera fecha, Erling Haaland no pudo convertir ninguno de sus cinco remates a portería, una rareza para el delantero noruego.

Cuotas 1X2 Cuotas: Crystal Palace vs Manchester City Cuotas ofrecidas por bet365 Crystal Palace 5.00 bet365 Empate 4.00 bet365 Manchester City 1.60 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Crystal Palace vs Manchester City

El Crystal Palace, dirigido por Pierre Sage, comenzó la temporada con una derrota por 2-0 ante el Everton, a pesar de haber generado suficientes ocasiones para marcar (1.96 xG). El equipo se hace fuerte en casa, donde la temporada pasada consiguió nueve empates en 19 partidos, demostrando ser un rival difícil de batir en su estadio.

Por su parte, el Manchester City de Enzo Maresca debutó con una sufrida victoria por 2-1 sobre el Bournemouth. El equipo aún se está adaptando al nuevo entrenador y a las importantes bajas sufridas en el mercado de fichajes. Aunque dominaron los últimos enfrentamientos directos, su rendimiento como visitante en 2026 ha sido irregular.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

Aunque Crystal Palace no logró marcar en siete de sus 19 partidos en casa la temporada pasada, la apuesta de que ambos equipos anotan resultó ganadora en 10 de esos 19 encuentros. Con atacantes como Jean-Philippe Mateta y Yeremy Pino, tienen calidad para vulnerar a una defensa del City que aún se está acoplando. Además, los Citizens han recibido goles en 6 de sus últimos 10 partidos como visitantes. Esta apuesta se presenta como la opción más fiable del encuentro.

Apuesta 1 | Crystal Palace vs Manchester City – Ambos equipos anotan: Sí – 1.70 en bet365

Apuesta de valor: Empate

Si bien el Manchester City es el favorito, su rendimiento en la primera jornada dejó dudas. Crystal Palace, en cambio, es un equipo muy sólido en Selhurst Park y este será el primer partido de su nuevo técnico ante su afición. La temporada pasada, Las Águilas empataron casi la mitad de sus partidos en casa. Considerando la irregularidad del City como visitante, la cuota por el empate ofrece un valor excepcional para quienes buscan un retorno más alto.

Apuesta 2 | Crystal Palace vs Manchester City – Resultado final: Empate – 4.00 en bet365

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Alineaciones probables en Crystal Palace vs Manchester City

Crystal Palace: Henderson, Richards, Canvot, Tomiyasu, Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell, Nketiah, Pino, Strand Larsen.

Henderson, Richards, Canvot, Tomiyasu, Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell, Nketiah, Pino, Strand Larsen. Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O’Reilly, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Crystal Palace vs Manchester City

¿Quién es el favorito en el pronóstico Crystal Palace vs Manchester City?

Manchester City es el favorito según las cuotas, pero el historial de Crystal Palace en casa y el momento de transición de los Citizens sugieren que podría ser un partido más igualado de lo esperado.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el viernes 28 de agosto a las 16:00 horas (hora de Chile) en el estadio Selhurst Park. La transmisión para Latinoamérica suele estar a cargo de ESPN y Star+.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor más interesante es el Empate, con una cuota de 4.00, que ofrece un retorno significativo si Crystal Palace logra neutralizar al Manchester City en su estadio.

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