Los problemas físicos de Gabriel Castellón le abren la puerta de una titularidad ante la U de Conce, donde no ha jugado partidos en 2026.

Universidad de Chile tiene un dolor de cabeza para el encuentro de este domingo, donde debe visitar a Universidad de Concepción por la Liga de Primera 2026.

Esto, porque el técnico Fernando Gago sufre con las dolencias físicas del portero Gabriel Castellón, que lo podrían dejar fuera del viaje a Concepción teniendo que hacer debutar en la temporada a otro portero.

No es un juvenil, es Cristopher Toselli, el meta suplente de los azules que no ha estado en ningún partido oficial en el presente 2026, con una gran oportunidad para sus guantes.

Cristopher Toselli sólo jugó amistosos a principio de año con la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Toselli no suma minutos en la U en 2026

Gabriel Castellón ha estado en casi todos los partidos de Universidad de Chile en la temporada 2026, donde el único en que se ausentó fue ante La Serena por la Copa de La Liga.

En esa oportunidad, con el interino Jhon Valladares en la banca, se optó por Ignacio Sáez, por un acuerdo del joven meta con Francisco Meneghini, que lo mandó a la cancha en desmedro de Toselli.

Pero, en esta oportunidad, ante la eventual emergencia de Castellón, es el formado en Universidad Católica quien tiene la prioridad de sumar sus primeros minutos oficiales en 2026.

Toselli también se prepara con José Alburquenque, el meta de la juvenil quien regresó de un breve préstamo en Lota Schwager, pero que también debería ir a la banca ante la U de Conce.