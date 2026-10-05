El defensor de 27 años que milita en el Genoa de Italia asumió el pésimo inicio del proceso liderado por Rafa Márquez en el Tri, aunque pidió paciencia y memoria para dejar atrás el torcido momento. Un pupilo de Manuel Pellegrini en el Betis se sumó a esos dichos.

La selección de México será el rival que tendrá Chile en el cierre de la gira por Norteamérica y el cuadro azteca llegará a ese partido amistoso en una crisis que se generó después del Mundial 2026. Tras la derrota ante Inglaterra se confirmó la salida de Javier Aguirre en la dirección técnica.

Como reemplazo del Vasco llegó Rafa Márquez, aquel icónico defensor central que jugó en el AS Mónaco de Francia y el Barcelona de España. Pero ese ciclo todavía no conoce de victorias: sumó un empate ante Colombia y otro frente a Perú.

Aunque lo que desató la sensación de urgencia en el elenco mexicano fue la contundente derrota por 3-0 frente a Estados Unidos, su clásico rival. En ese contexto, Johan Vásquez sacó la voz para solicitar un poco de paciencia. “La calma es muy importante. todos los que estamos aquí vemos los errores”, afirmó el defensor central.

Johan Vásquez intenta jugar ante la presión de Cavan Sullivan, joven de 17 años que humilló a Marcelo Morales en el amistoso vs Chile. (Chris Coduto/Getty Images).

“Se vuelve un desastre. Es un proceso, lo venía diciendo, y es difícil decir esto: es un partido importante y así creo que a final de cuentas. Sonará político como futbolista decir estas palabras, pero hay que limpiarse la cabeza. Me quedo con lo positivo y con mis compañeros. No era fácil”, añadió Vásquez, quien milita en el Genoa de Italia.

Rafa Márquez, el DT de México que afina detalles para enfrentar a Chile. (Chris Coduto/Getty Images).

Vásquez tuvo más palabras. “Es fútbol. Hay que tener memoria, a veces pierdes más, pero viene Chile y es este proceso. Sabíamos que no somos los reyes ni los peores. Pido paciencia a final de cuentas, también para la afición”, aseguró el defensor de 27 años.

ver también Nico Córdova volverá a hacer cambios: La formación de Chile para amistoso con México

Johan Vásquez llama a México a sacudirse de la crisis ante Chile: “No podemos seguir en esta versión”

Johan Vásquez cree que México tiene mucho por crecer, pidió un poco de tiempo para revertir la crisis inicial de Rafa Márquez al mando de la selección azteca y espera que frente a Chile sea el inicio del despegue. “Somos conscientes de lo que pasó“, expresó el marcador.

Johan Vásquez y Raúl Rangel, defensor central y el arquero de México en el inicio del proceso encabezado por Rafa Márquez. (Jamie Sabau/Getty Images).

“Hay que dar vuelta a la página. No podemos seguir dando esa versión“, manifestó el futbolista que suma 52 partidos en el Tri, donde convirtió tres goles oficiales. Otro que tuvo palabras respecto de este presente en el combinado azteca fue un pupilo de Manuel Pellegrini en el Betis de España.

Las referencias son para Álvaro Fidalgo, mediocampista español nacionalizado mexicano. “Jodido el resultado, es doloroso. Obviamente más por cómo empezó el equipo en los primeros 20-25 minutos“, describió el jugador formado en las inferiores del Real Madrid que llegó a los verdiblancos desde el América.

Álvaro Fidalgo enfrenta la marca de Sebastian Berhalter, autor de uno de los goles de Estados Unidos vs Chile. (Chris Coduto/Getty Images).

“El equipo entró espectacular al partido. Y a raíz del gol empezamos a perder un poco la paciencia. Es una derrota dolorosa, pero el proceso acaba de empezar. Al final los errores son de todos en un partido de este nivel. Aquí no falla uno, somos todos un equipo, una selección y un país”, cerró Fidalgo.

ver también Sufre Rafael Márquez: México pierde a su joya para el amistoso ante la selección chilena

Revisa el compacto del triunfo de Estados Unidos vs México

¿Cuándo juega México vs la selección chilena?

México se medirá a Chile este martes 6 de octubre a contar de las 23:30 horas en Los Angeles Memorial Coliseum, estadio que tiene capacidad para 77 mil 500 personas.