El entrenador interino de la Roja hará cambios de cara al partido con México y uno de los damnificados sería Maximiliano Gutiérrez.

Poco a está llegando a su fin el paso de Nicolás Córdova como entrenador interino de la selección chilena, puesto que en noviembre habrá cambio de dirigentes y por fin el nuevo timonel de la ANFP elegirá a un cuerpo técnico de verdad.

La Roja volverá a salir a la cancha este martes y se medirá ante México en Los Ángeles, cerrando así la catastrófica gira por América del Norte, que contó con dos derrotas (hasta ahora) y un conflicto en el camarín con Marcelino Núñez abandonando la concentración.

Córdova trabaja la formación que pondrá ante el Tri, donde una de las grandes novedades es la exclusión de Maxmiliano Gutiérrez, quien a pesar de su buen nivel con gol incluido ante Estados Unidos, saldrá del once estelar.

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Miguel Ángel Neira se lanza contra Nicolás Córdova

Uno de los críticos más duros que ha tenido el proceso de Nicolás Córdova en la Roja es Miguel Ángel Neira. El mundialista de España 1982 conversó con RedGol y se lanzó contra el DT por sacar al puntero de Dinamo Moscú.

“Estoy harto de hablar de Córdova, hablar de la Selección, como que no tiene sentido ya. Uno no espera nada. Más encima a la hora que es el partido, la hue…”, dijo el ex jugador de Universidad Católica.

Maxi Gutiérrez pierde la titularidad en Chile. Foto: Jeff Lee/Photosport

“Los buenos tienen que jugar. Gutiérrez es una de las pocas cosas buenas que ha sacado la selección chilena en los últimos partidos juega bien y ahora lo sacan“, cerró Neira.

Maxi Gutiérrez pierde el puesto con Lucas Cepeda, quien asoma como titular en Chile ante México tras cumplir con una fecha de suspensión por su expulsión ante Canadá.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.