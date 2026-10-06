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Argentina despide a Lionel Messi de su selección con música chilena

La popular canción de Violeta Parra, "Gracias a la vida", fue ocupada para decir adiós a la Pulga en su historia en la selección.

Por Cristián Fajardo C.

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La despedida de Messi en la selección de Argentina con música chilena.
© Getty ImagesLa despedida de Messi en la selección de Argentina con música chilena.

Una jornada llena de emociones es la que se vive en Argentina donde la vicecampeona del mundo enfrentará a la selección de Benín, en la despedida oficial de Lionel Messi.

En un duelo en el estadio Monumental, todo el país agradecerá con un gran show a la Pulga, quien le puso punto final a su historia en el equipo de todos tras perder la final del Mundial 2026 contra España.

Pero hubo un especial video que le dedicaron a Messi en las plataformas digitales y que marca su adiós, el que fue musicalizado con música chilena y el popular “Gracias a la vida”.

Messi se despide de su selección argentina.

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Con árbitro chileno: ¿dónde ver EN VIVO por TV y STREAMING la despedida de Messi en Argentina vs Benín?

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Gracias a la vida para Messi

La canción “Gracias a la vida” fue compuesta e interpretada originalmente por la cantautora chilena Violeta Parra, pero se hizo internacional en todo el continente, incluso para despedir a Messi.

En Argentina también la popularizó Mercedes Sosa, en una versión que utilizan mucho en este país, que marca también la jornada de emociones que viven los hermanos al otro lado de la Cordillera.

Llegó el momento, me voy en paz, dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, es el mensaje de Messi en el video.

Mira el video de Messi con música chilena:

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