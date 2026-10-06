La popular canción de Violeta Parra, "Gracias a la vida", fue ocupada para decir adiós a la Pulga en su historia en la selección.

Una jornada llena de emociones es la que se vive en Argentina donde la vicecampeona del mundo enfrentará a la selección de Benín, en la despedida oficial de Lionel Messi.

En un duelo en el estadio Monumental, todo el país agradecerá con un gran show a la Pulga, quien le puso punto final a su historia en el equipo de todos tras perder la final del Mundial 2026 contra España.

Pero hubo un especial video que le dedicaron a Messi en las plataformas digitales y que marca su adiós, el que fue musicalizado con música chilena y el popular “Gracias a la vida”.

Messi se despide de su selección argentina.

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Gracias a la vida para Messi

La canción “Gracias a la vida” fue compuesta e interpretada originalmente por la cantautora chilena Violeta Parra, pero se hizo internacional en todo el continente, incluso para despedir a Messi.

En Argentina también la popularizó Mercedes Sosa, en una versión que utilizan mucho en este país, que marca también la jornada de emociones que viven los hermanos al otro lado de la Cordillera.

“Llegó el momento, me voy en paz, dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, es el mensaje de Messi en el video.

Mira el video de Messi con música chilena: