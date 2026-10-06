El astro trasandino dice adiós a la Albiceleste y, a estadio repleto, alista una fiesta ante la humilde selección africana.

Lionel Messi lo había anunciado con emotivo mensaje y hoy es el día del adiós. El astro trasandino tendrá su último partido vistiendo la camiseta de la selección argentina ante su gente, esta noche en duelo amistoso.

El rival será Benín, humilde selección africana que revoluciona el país trasandino con su visita y recorrido por las calles. Los mismos jugadores dejaron en claro que lo importante es despedir al campeón del mundo en el Estadio Monumental.

“No hay que marcar a Messi, vamos a disfrutar este partido. No hay ningún plan especial para eso, es el Dios”, dijo Mohamed Tijano, defensa de Benín, al canal trasandino C5N.

¿Dónde ver en vivo la despedida de Messi en Argentina vs Benín?

El duelo entre Argentina vs Benín, en el adiós de Messi, será transmitido en Chile por el canal DSports. El partido se jugará a las 20.00 horas de este martes 6 de octubre y por streaming irá por DGO y también por Paramount+.

La camiseta especial del adiós de Messi.

Sobre el último partido ante su gente, Lionel Messi posteó una foto con la bandera de Argentina junto al mensaje: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, dijo en su adiós.

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El duelo tendrá participación chilena, ya que Fernando Véjar es el árbitro designado para el Argentina vs Benín. Además, la Albiceleste lucirá una camiseta especial conmemorativa para la despedida de Messi.