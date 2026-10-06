El King dejó emotiva publicación en sus redes sociales, donde ratificó que la Pulga es el mejor de toda la historia según su veredicto. El argentino se retira de su selección esta noche.

Arturo Vidal siempre se hace presente en redes sociales y esta vez no fue la excepción. A horas de su adiós en la selección de Argentina, el King le gritó al mundo su devoción por Lionel Messi.

Tras ser rivales por años en cancha, ambos coincidieron en Barcelona y estrecharon lazos. Desde ahí en adelante, el chileno fue solo elogios para el “10” que hoy vive su despedida de la Albiceleste, en amistoso ante Benín.

“Hoy juegas tu último partido por tu país amigo, te deseo lo mejor siempre. El mejor de la historia, extraterrestre”, posteó el King, dejando en claro que la Pulga está por sobre Cristiano Ronaldo, en un eterno debate.

Las fotos del King dedicadas a Messi

Arturo Vidal tiene un fuerte lazo con Lionel Messi y mediante su publicación en Instagram lo dejó en claro. Es más, hasta presumió recordada postal con sus hijos junto al astro de la selección de Argentina.

El King ha repetido siempre que Lionel Messi está por sobre otras figuras históricas en la discusión del mejor futbolista. En cuanto a Cristiano Ronaldo, el chileno fue claro previo al reciente Mundial 2026.

En diálogo con TNT Sports, Vidal dijo que “ellos dos desde que empezaron a jugar están en otro nivel. Ahora último Messi marca la diferencia, estar más con el balón y cerca de la jugada”.

Otra de las postales que subió el King.

“Cristiano Ronaldo es más de esperar alguna pelota o pase para poder marcar, nunca ha tenido lo de venir a jugar, Leo es otro tipo de jugador, es el mejor de la historia”, cerró el King.