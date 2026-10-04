Lionel Scaloni se puso el tarro tras el "exigente" amistoso que tuvieron en Buenos Aires y se excusa en que no hay oponentes disponibles para jugar.

Un entrenamiento con público fue el que tuvo la Selección Argentina este sábado en Buenos Aires, donde ni siquiera es que enfrentó al equipo adulto de Burkina-Faso, sino que jugó contra la Sub 23, lo que derivó en un aplastante 7-0 en amistoso internacional.

Luego que el combinado adulto no viajara en protesta por las condiciones ofrecidas por la Asociación de Fútbol trasandina (AFA), para evitar el papelón se buscó al elenco menor que tras complicaciones en su vuelo, llegó apenas seis horas antes del encuentro.

Una vergonzosa situación que no dejó pasar Lionel Scaloni, el técnico de Argentina que tras la goleada a los africanos, alzó la voz para exigir que se jueguen amistosos contra equipos de mayor nivel, aunque excusa a su jefe, Chiqui Tapia al decir que por calendario es una situación muy compleja.

Argentina exige amistosos contra rivales de más nivel

“Lógicamente que me gustaría enfrentar a rivales potentes, pero si los podemos enfrentar, siempre buscamos la parte positiva”, expuso el estratega para luego explicar que medirse con los mejores no se puede por temas de calendario.

“No hay muchas opciones. Está todo cerrado, bloqueado. Hay dos o tres selecciones que son de Asia, y los demás están todos ocupados”, expuso Scaloni por la nula acción desde Argentina para buscar oponentes de primer nivel.

Recordemos que si bien en el primer amistoso golearon por 4-0 a Bolivia en Córdoba, después de este encuentro enfrentarán este martes 6 de octubre a otro cuadro africano como Benín, en el que será el último partido de Lionel Messi con la Albiceleste.

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En síntesis