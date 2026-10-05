El Cacique enfrenta este martes a Puerto Montt por la revancha de los cuartos de final tras ganar 1-0 en la ida.

Colo Colo tiene todo listo para buscar este martes su clasificación a las semifinales de la Copa Chile. Los albos reciben a Deportes Puerto Montt en el Estadio Monumental, luego de imponerse por 1-0 en el partido de ida.

En caso de lograr avanzar, el Cacique ya tiene rival definido para la siguiente ronda y te contamos a continuación, quién sería, junto a todos los detalles del encuentro.

2Deportes Puerto Montt y Colo Colo se enfrentan por Cuartos de Final Copa Chile 2026.

O’Higgins espera a Colo Colo en semifinales

El Capo de Provincia será el posible rival de Colo Colo en semifinales. El conjunto celeste aseguró su clasificación después de derrotar a Deportes Concepción por un marcador global de 3-0.

De esta manera, el Popular podría volver a enfrentarse al cuadro de la sexta región, al que ya se midió cuatro veces durante la presente temporada.

El balance favorece a Colo Colo, que registra dos triunfos, una derrota y un empate frente a los rancagüinos.

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Probable formación Colo Colo vs. Puerto Montt

Los albos saldrían a la cancha con Eduardo Villanueva en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Álvaro Madrid y Gedeón Díaz en el mediocampo; Marcos Bolados, Javier Correa y Lautaro Pastrán en delantera.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Puerto Montt?

Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt juegan este martes 6 de octubre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Monumental, por la revancha en cuartos de final de Copa Chile.

En resumen…