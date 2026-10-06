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Copa Chile

EN VIVO Colo Colo vs Deportes Puerto Montt: Transmisión MINUTO a MINUTO y ONLINE de la Copa Chile 2026

El Cacique enfrenta a los albiverdes en el Estadio Monumental buscando su clasificación a las semifinales de la Copa Chile.

Por Patricio Echagüe

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Los albos ganaron 1-0 en la ida gracias a un agónico gol de Lautaro Pastrán.
© Colo Colo.Los albos ganaron 1-0 en la ida gracias a un agónico gol de Lautaro Pastrán.

Colo Colo sale a jugar en esta Copa Chile ante Deportes Puerto Montt por la revancha de los cuartos de final. Los albos buscarán bajo la lluvia en el Estadio Monumental ratificar el 1-0 a favor de la ida en el sur y así sellar su clasificación a las semifinales del certamen doméstico.

Al frente estará un elenco que atraviese un irregular presente en la Primera B. Y es que además de la caída ante Colo Colo, los albiverdes viene de perder por 3-0 en su visita a Copiapó el pasado fin de semana, resultado que los tiene fuera de los puestos de liguilla.

Por lo mismo, el favoritismo para el equipo de Fernando Ortiz es casi total para lograr la clasificación a la semifinales, etapa donde ya está O’Higgins por este lado del cuadro tras eliminar a Deportes Concepción.

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¿A qué hora juega Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?

Los albos se verán las caras ante Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile hoy martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs Deportes Puerto Montt por la Copa Chile 2026?

Este duelo por la Copa Chile irá por televisión en la señal de TNT SPORTS Premium. Además será transmitido de manera online y por streaming a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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Transmisión minuto a minuto del partido

Los árbitros para este duelo

El arbitraje del partido de hoy correrá por cuenta de Francisco Soriano, quien será asistido por Claudio Urrutia y Diego Gamboa. Por su parte el cuarto árbitro será Víctor Abarzua. Cabe recordar que para esta etapa en la Copa Chile NO HAY VAR.

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El Cacique recibe a los albiverdes en el Estadio Monumental por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 tras ganar 1-0 en la ida jugada en el sur.

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