El bicampeón de América alabó el rendimiento de Lawrence Vigouroux en arco de la Roja en esta gira por Norteamérica.

La selección chilena cerró con una buena alegría su gira por Norteamérica. El equipo de Nicolás Córdova venció por 2-0 a México en Los Ángeles, un gran resultado a favor tras las duras derrotas ante Canadá y Estados Unidos.

Dentro de los puntos rescatables de estos partidos, sin lugar a duda que uno de los grandes ganadores fue Lawrence Vigouroux. Y es que el portero estuvo a la altura de las circunstancias, con buenas atajadas que incluso evitaron una catástrofe mayor en las derrotas.

Así lo siente Claudio Bravo, quien en su calidad de comentarista en ESPN no dudó en elegirlo como casi uno de los únicos que de verdad se ganó una camiseta de titular en la Roja tras estos duelos ante Canadá, Estados Unidos y México.

ver también Bravo ni ahí con el trío de la ANFP y pide a Pellegrini para la Roja: “Necesitamos de su prestigio”

Claudio Bravo se rinde ante Lawrence Vigouroux en la selección chilena

El bicampeón de América aseguró que “de lo que vimos en estos partidos creo que es el único que ya es un tema a no tener que conversarlo. Es un tipo que ya se ha ganado, en base a las presentaciones, una camiseta. Y no es fácil intervenir cuando no hay resultados positivos, cuando todo esto se torna de color gris”.

Lawrence Vigouroux fue una de las grandes figuras de la selección chilena ante Canadá, Estados Unidos y México. | Foto: Photosport.

“Ya ves dotes de liderazgo de parte de él, ves una sensación de tranquilidad en sus presentaciones, que es lo que más tiene que transmitir un arquero. Por ende, las presentaciones de él en estos partidos han sido espléndidas”, agregó.

Para cerrar, el ex arquero y capitán de la Roja declaró que “ha sido muy requerido a nivel de juego con los pies, juego aéreo. Luego las intervenciones que tuvo en diferentes jugadas y en diferentes minutos del partido fueron vitales también. En algunos para no traerte una goleada”.

Los próximos partidos de la selección chilena

La Roja volverá a la acción para fecha FIFA de noviembre, donde enfrentará en dos oportunidades a Colombia. Primero será el viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, mientras que el segundo duelo se jugará el martes 17 de en el Estadio Nacional.

ver también Chile se pone por debajo de Venezuela en última actualización del ranking FIFA

En síntesis