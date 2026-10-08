El defensa de Colo Colo habló en su regreso al país luego de los encuentros ante Canadá, Estados Unidos y México.

Chile finalizó su gira de amistosos por Norteamérica. Uno de los ganadores tras estos encuentros fue Jonathan Villagra, quien conversó en su regreso a suelo nacional.

La Roja si bien tuvo más problemas que buenos resultados, incluyendo la polémica salida de Marcelino Núñez, pero al menos se cerró con una importante victoria contra México. De todas maneras, el momento de la selección no es el mejor.

La felicidad de Jonathan Villagra

Más allá de todas las controversias, estos encuentros ante Canadá, Estados Unidos y México, sirvieron para que más jugadores sumaran minutos con la selección chilena y vayan tomando experiencia de lo que es estar jugando a este nivel.

Uno de los que hizo su debut en esta gira fue Jonathan Villagra. El defensa viene haciendo bien las cosas en Colo Colo, lo que le valió la consideración de Nicolás Córdova en La Roja. El formado en Unión Española sumó minutos en los tres amistosos.

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En su regreso a Chile, Villagra habló brevemente con la prensa y en declaraciones recogidas por Cooperativa aseguró “estar feliz de jugar en la selección y es bueno ir agarrando regularidad de a poco”.

Si bien la victoria sobre México no alcanza a silenciar las críticas sobre el trabajo de Nicolás Córdova, ya que sus números al mando de La Roja no son buenos, pero Jonathan Villagra llamó a mirar el vaso medio lleno. “Hay que siempre sacar cosas positivas“, cerró.

Villagra sumó 3 partidos con Chile en esta gira. Imagen: Photosport

Chile ahora volverá a jugar en el mes de noviembre, cuando dispute dos duelos amistosos frente a Colombia. Primero será el viernes 13 en tierra cafetera, mientras el martes 17 lo hará en el Estadio Nacional de Santiago. Villagra buscará seguir haciendo las cosas bien en Colo Colo para mantenerse en la nómina.